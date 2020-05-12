Başkan Erdoğan’dan son dakika açıklaması! 65 yaş üstü bu hafta sonu ne zaman sokağa çıkacak? Yaşlıların sokağa çıkma yasağı izni ne zaman bitecek?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. Türkiye'de corona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bu sayede pek çok kişinin dışarı çıkması önlenirken, corona virüs ile mücadelede oldukça başarılı bir grafik çizilmiş, iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçmişti. Salgınla mücadele birinci dönemin tamamlanmasının ardından gözler, ikinci döneme çevrildi. Gündelik hayatta normalleşme adımları atılırken, yaklaşık 50 gün boyunca, sokağa çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlar geçtiğimiz Pazar günü ilk kez sokağa çıkma izni kapsamında dışarı çıktılar. Hal böyle olunca, gözler bu haftaya çevrildi. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman başlayacak? 65 yaş üstü dışarı çıkma izni saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Konuyla ilgili Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı'nın ardından son dakika açıklamaları geldi…

65 YAŞ ÜSTÜ BU HAFTASONU NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?

Salgının başladığı günden bu yana en büyük risk grubu içerisinde olmaları nedeniyle kısıtlamada olan 65 yaş üstü kişiler geçtiğimiz hafta Pazar günü belli saatler aralığında dışarı çıktılar. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma bu hafta izni ne zaman başlayacak?