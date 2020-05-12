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Biberonla hayata tutundu

ERHAN ÖZTÜRK ERHAN ÖZTÜRK Yaşam
Giriş Tarihi: 12.5.2020 ABONE OL
Biberonla hayata tutundu
Ardahan'ın Posof ilçesinde arazide yavru tavşan fark eden köylüler, yakınlarda yuva göremeyince bir süre, "anneleri gelir" düşüncesiyle bekledi. Anne gelmeyince tavşanı alıp eve götüren köylüler, ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Sağlık durumu iyi olan yavru tavşanı biberonla besleyen görevliler, büyümesi için seferber oldu. 15-20 günlük olan yavrunun üzerine titreyen görevliler, "Katı yiyeceklere 1.5-2 ay sonra geçilecek. İnsanlara alıştığı için doğaya bırakmak tehlikeli olabilir. Önce yabanileşme çalışması yapılacak. Ardından alındığı yer neresiyse oraya bırakılacak" dedi.
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Biberonla hayata tutundu
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