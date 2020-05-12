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ürünler kataloğunda büyük sürpriz! Çarşamba kataloğu yayında!

ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan katalog ürünlerinde bu hafta değişikliğe gidildi. Bilindiği üzere Cuma günleri yeni ürünlerini raflara koyan market zinciri sokağa çıkma yasağı nedeniyle yeni bir karar aldı ve Çarşamba günü yeni ürünler raflarda yerini alacak. Her hafta olduğu gibi bu haftada da elektronik ve teknolojik aletlerdeki indirimler göze çarpıyor. Realme C2 Cep Telefonu, Kablosuz Kafa Bantlı Kulaklık, Taşınabilir Şarj Aleti, Akım Korumalı 3 USB Girişli Priz, Kablosuz Mouse gibi ürünler yer alırken öte yandan bebekler ve çocuklar için de ürün önerileri bulunuyor. Aynı zamanda ev ve mutfak eşyalarına yönelik çeşitlilik devam ederken büyük indirim sürüyor. Buna göre; kataloğu tam listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte 13 Mayıs Çarşamba büyük indirimler!

Giriş Tarihi: 12.5.2020 17:48 ABONE OL
BİM aktüel ürünler kataloğunda büyük sürpriz! 13 Mayıs Çarşamba BİM aktüel ürünler kataloğu yayında!

Yeni haftaya ilişkin BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta olduğu gibi bu haftada da indirimli ürünler raflarda yerini alırken büyük market zinciri bu hafta değişikliğe gitti ve 15 Mayıs Cuma yerine 13 Mayıs Çarşamba günü yeni ürünleri yayınlamayı tercih etti. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle böyle bir karar alan BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Haberimizin içerisinden 13 Mayıs Çarşamba BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 13 MAYIS ÇARŞAMBA

13 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Yeni haftaya ilişkin market zincirinde indirimler sürerken vatandaşlar internet üzerinden "BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler" araştırması yapıyor. Buna göre; BİM 13 Mayıs aktüel ürünler kataloğu tam listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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BİM aktüel ürünler kataloğunda büyük sürpriz! 13 Mayıs Çarşamba BİM aktüel ürünler kataloğu yayında!
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