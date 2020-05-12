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Biri emniyet müdür yardımcısı diğeri komiser... Pes dedirten olayda son dakika gelişmesi!

Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekilen şu günlerde, topluma örnek olması gereken bir emniyet müdür yardımcısı ile komiserin, kiraladıkları çiftlik evinde düzenledikleri parti tepkilere neden oldu. Son dakika haberine göre; 'da görevli olan o görüntülerdeki emniyet mensubu kişilerin görev yerinin değiştiği öğrenildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.5.2020 11:16 Son Güncelleme: 12.5.2020 11:35 ABONE OL
Biri emniyet müdür yardımcısı diğeri komiser... Pes dedirten olayda son dakika gelişmesi!

Ankara'da, koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekirken, emniyet müdür yardımcısı ile komiserin kiraladığı çiftlik evinde parti düzenlendiği ortaya çıktı. Olay sonrası emniyet müdür yardımcısı ile komiserin görev yerinin değiştirildiği öğrenildi.

BU ANLARI CANLI YAYINLADILAR

Olay, nisan ayında, Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Ankara'da emniyet müdür yardımcısı olarak görev yapan F.E. ve komiser Z.Y., iddiaya göre, çiftlik evi kiraladı. Emniyet görevlileri, bir süre sonra organizatör Fatih T. ile irtibata geçti. Görüşmenin ardından Fatih T., yanına bir grup yabancı uyruklu kadını da alarak, çiftlik evine gitti. Burada koronavirüs salgınına rağmen parti düzenlenirken, sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıp, müzik eşliğinde dans edildi, alkol alındı.

POLİS ARKADAŞLARI ŞİKAYET ETTİ

Eğlence sırasında organizatör Fatih T., alkolün de etkisiyle sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından canlı yayına geçti. Bunun üzerine emniyet müdür yardımcısı ile komiseri tanıyan polis memurları, yayını kaydederek, durumu Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'a aktardı. Ulaştığı görüntüleri izleyen Yılmaz'ın tepki gösterip, hem emniyet müdür yardımcısının hem de komiserin görev yerini değiştirdiği öğrenildi.

Maçka'daki yoğunluk havadan görüntülendi

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Biri emniyet müdür yardımcısı diğeri komiser... Pes dedirten olayda son dakika gelişmesi!
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