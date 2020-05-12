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nedir, ne zaman gelecek? Türkiye çöl tozu etkisinde kalacak!

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. , Türkiye'ye batıdan geleceğini açıkladı. Hafta sonu atmosferin her zamankinden daha kızıl olacağını ve ülke genelinde önümüzdeki günlerde yağmur beklenmediği için çamur yağmuru olma ihtimali görünmeyeceği belirtildi. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar internet üzerinden , ne zaman gelecek gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros'un açıklamalarına göre; Türkiye'ye ? İşte yanıtı!

Giriş Tarihi: 12.5.2020 15:32 ABONE OL
Çöl Tozu nedir, ne zaman gelecek? Türkiye çöl tozu etkisinde kalacak!

Türkiye'nin etkisinde kalacağını duyuran (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 'un açıklamalarından sonra vatandaşlar internet üzerinden , ülkemize ne zaman gelecek gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Ülke genelinde hafta sonuna kadar etkili olacağı belirtilirken atmosfer her zamankinden daha kızıl olacak. Buna göre; çöl tozu nedir, ne zaman gelecek?

ÇÖL TOZU NEDİR? ÇÖL TOZU NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Türkiye'ye batıdan giren çöl tozunun, hafta sonuna kadar tüm ülkede etkili olacağını açıkladı. Her yıl rüzgarla beraber milyonlarca ton tozun farklı kıtalara hareket ettiğini belirten Toros, "Bu doğada var olan düzenin bir sonucu olarak normal bir olaydır." dedi.

İşte konuya yönelik detaylar...

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Çöl Tozu nedir, ne zaman gelecek? Türkiye çöl tozu etkisinde kalacak!
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