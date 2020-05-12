Çöl Tozu nedir, ne zaman gelecek? Türkiye çöl tozu etkisinde kalacak!

Türkiye'nin çöl tozu etkisinde kalacağını duyuran İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros'un açıklamalarından sonra vatandaşlar internet üzerinden çöl tozu nedir, ülkemize ne zaman gelecek gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Ülke genelinde hafta sonuna kadar etkili olacağı belirtilirken atmosfer her zamankinden daha kızıl olacak. Buna göre; çöl tozu nedir, ne zaman gelecek?

ÇÖL TOZU NEDİR? ÇÖL TOZU NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Türkiye'ye batıdan giren çöl tozunun, hafta sonuna kadar tüm ülkede etkili olacağını açıkladı. Her yıl rüzgarla beraber milyonlarca ton tozun farklı kıtalara hareket ettiğini belirten Toros, "Bu doğada var olan düzenin bir sonucu olarak normal bir olaydır." dedi.

İşte konuya yönelik detaylar...