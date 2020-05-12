Türkiye'de koronavirüs salgını döneminde yurt dışından binlerce vatandaş ülkeye uçaklarla getirildi. Bu kişiler memleketin 62 şehrindeki çeşitli yurtlarda 14 gün karantina altında tutuldu. İhtiyaçları karşılanan, gerekli ihtiyaçların karşılanmasına devam edilen vatandaşların sağlık kontrolleri de koronavirüs tedbirleri kapsamında alındı. Dünyadaki farklı ülkeler de koronavirüs salgınından kaynaklı Kovid-19 hastalığı kapsamında Türkiye'nin aldığı her tür tedbir de takdirle karşılandı. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs tedbirlerini öven bir açıklama da yaptı. Ancak ülke içerisinde bazı kesimler yapılan icraatları görmedi ya da görmek istemedi. Bununla ilgili de sosyal medyada paylaşımlar yapıldı.

Devletin yaptıklarını anlattı, “Nankörler için çekiyorum” dedi | Video

"NANKÖRLER İÇİN ÇEKİYORUM BUNU!"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aldığı tedbirleri beğenmeyip karalayan vatandaşlar, gerçek olmayan bilgiler, fotoğraf kareleri ve videolar bile paylaştı. Bir vatandaş video çekerek sosyal medyada paylaştı. Türkiye'nin sosyal devlet icraatlarını beğenmeyen nankörler için bu videoyu çektiğini belirten vatandaş aynen şunları söyledi: "Bugüne kadar çok videolar çektim. Çok kitlelere hitap ettim. Bugün özellikle nankörler için videoyu çekiyorum. Bu ülkeyi beğenmeyen nankörlere video çekiyorum. Adam seni alıyor uçaktan yurda yerleştiriyor. 14 gün bakıyor, üç öğün yemek veriyor. Ondan sonra gel abi, bak transfer listesine, otobüs buluyor sana, otobüsle seni evine kadar götürüyor. 'Ha diyoruz ki: Devlettir yapacak!' Amerika devlet değil di mi, İngiltere devlet değil di mi, Almanya, Fransa devlet değil di mi? Ulan bu kadar sosyal devleti beğenmeyenler, Allah sizi ıslah etsin!"