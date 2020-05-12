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Düğünler ne zaman serbest olacak, genelge yayınlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak, düğünler nasıl olacak?

Koronavirüsü salgını nedeni ile nişan ve düğün salonlarının faaliyetleri, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Bu gelişme, Mayıs ve Haziran ayında evlilik planı olan çiftleri doğrudan etkiledi. Düğün salonları ne zaman açılacak sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Sosyal hayatta normalleşme kapsamında AVM ve berberlerin açılması neticesinde konuya yönelik sorgulamalar artış gösterdi. Evlilik hazırlığında olanlar, son dakika gelişmesi olup olmadığını ve ilgili yeni bir genelge yayınlanıp yayınlanmadığını öğrenmeye çalışırken 'Düğünler olacak mı, ne zaman yapılabilecek?' sorularına da yanıt arıyor. Peki, 2020 düğün salonları ne zaman açılacak, düğünler nasıl olacak? Düğünler ne zaman serbest olacak, ilgili genelge yayınlandı mı? İşte, son dakika gelişmeleri 11 Mayıs 2020...

Giriş Tarihi: 12.5.2020 08:17 Son Güncelleme: 12.5.2020 08:17 ABONE OL
Düğünler ne zaman serbest olacak, genelge yayınlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak, düğünler nasıl olacak?

Son dakika haberleri... Koronavirüs salgını nedeni ile nişan ile düğün salonu gibi yerlerin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durduruldu, düğünler de ertelendi. Yayınlanan ilgili genelge ile beraber düğünlerin ertelenmesi, Mayıs ve Haziran gibi yakın tarihlerde evlenecek olan çiftlerin bu planlarını askıya almasına sebep oldu. Başkan Erdoğan tarafından geçtiğimiz haftalarda duyurulan normalleşme planının ardından düğünlerin ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. Yakın zamanda evlenecek olanlar başta olmak üzere, işletme sahipleri tarafından 'Nişan ve düğün salonları ne zaman açılacak, düğünler yapılacak mı?' sorularının cevabı araştırılmaya başlandı.

DÜĞÜNLER NE ZAMAN SERBEST OLACAK? DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILIR?

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme planı, yasağın kalkması ve nişan ile düğün salonlarının açılış tarihi hakkında beklentiyi de bir hayli arttırdı. Bu doğrultuda, sosyal medyada konuşulan 'düğünlerin eylül ayına ertelendiği' iddiaları da konuya yönelik bilgi edinme sürecini hızlandırdı. Peki, düğünler ne zaman yapılabilecek, serbest olacak? Nişan ve düğün salonları ne zaman açılacak, düğünler nasıl olacak? İşte, son dakika gelişmeleri...

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Düğünler ne zaman serbest olacak, genelge yayınlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak, düğünler nasıl olacak?
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