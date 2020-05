12 Mayıs Hemşireler Günü kutlama sözleri ve kısa uzun mesajları! Florence Nightingale'in doğum günü Uluslararası Hemşireler Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

Florence Nightingale'in de doğum günü olduğu bilinen 12 Mayıs tarihi her yıl tüm dünyada Hemşireler Günü olarak kutlanmaya devam ederken bilindiği üzere corona virüsü salgını ile mücadele sürecinde tüm yükü omuzlanan sağlık çalışanlarına duyulan minnet her fırsatta onlara hatırlatılarak hem moral hem de destek olunmaya devam ediliyor. Bu nedenle özellikle bu süreçte vatandaşlar tüm dünyada hemşirelere ve tüm sağlık çalışanlarına moral amaçlı olarak sosyal medyadan veya mesaj yoluyla paylaşabilecekleri en güzel ve anlamlı Dünya Hemşireler Günü mesajları ve sözleri arayışı içerisinde. Aynı zamanda Hemşireliğin kurucusu olarak tanınan tıp dünyasında büyük öneme sahip Florence Nightingale'in doğum günü olduğu bilinen bu anlamlı güne dair merak edilen tüm detayları sizler için derledik. Peki, Florence Nightingale'in doğum günü de olan 12 Mayıs Hemşireler Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır? İşte en güzel Dünya Hemşireler Günü sözleri, mesajları ve detaylar…

BUGÜN DÜNYA HEMŞİRELER GÜNÜ!

Dünya Hemşireler Günü, hemşirelerin topluma yaptıkları katkıları onurlandırmak üzere her yıl dünya genelinde 12 Mayıs tarihinde (Florence Nightingale'in doğum günü) kutlanan özel gün. Bazı ülkelerde 6-12 Mayıs günlerini içeren hafta boyunca kutlanır

12 MAYIS HEMŞİRELER GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

12 Mayıs Dünya Hemşireler Gününüzü en içten dileklerimle kutlar, sizlere en başta sağlık ve mutluluklar diliyorum. İyi ki varsınız....

"Önce insan" diyerek halk ve hizmeti şiyar edinmiş, insanların sağlıkları için çok önemli ve kutsal bir görevi ifa eden, bu yüce meslek mensubu bütün fedakar, cefakar sağlık çalışanlarımızın Hemşireler Gününü kutlayarak meslek hayatlarında başarılar dileriz…