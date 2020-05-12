Corona virüs salgını ülkemizde etkilerini göstermeye devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı salgın kaynaklı olarak pek çok sınavın ertelendiğini açıklamıştı. Hal böyle olunca, ehliyet sınavına girmek isteyen pek çok aday, 'Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak, ehliyet ve direksiyon sınav tarihleri açıklandı mı?' sorularının yanıtını araştırıyor. Konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? EHLİYET VE DİREKSİYON SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

30 Nisan'a kadar ertelenen ehliyet ve direksiyon sınav tarihleri ile ilgili ayrıntıları haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…