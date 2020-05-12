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Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? Ehliyet ve direksiyon sınav tarihleri açıklandı mı?

Ülkemizde etkisini gösteren corona virüs salgını, pek çok sınavın ertelenmesine neden oldu. Bunlar arasında ehliyet ve direksiyon sınavları da yer alıyor. Daha önce , özel kursların verdikleri eğitimin ardından gerçekleştirdikleri yazılı ve sözlü sınavların 30 Nisan’a kadar ertelediğini açıklamıştı. 30 Nisan’ın geçmesinin ardından sınava hazırlanan pek çok aday ‘Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak, ehliyet ve direksiyon sınav tarihleri açıklandı mı?’ sorularının yanıtını araştırıyor. Konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 12.5.2020 14:35 ABONE OL
Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? Ehliyet ve direksiyon sınav tarihleri açıklandı mı?

Corona virüs salgını ülkemizde etkilerini göstermeye devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı salgın kaynaklı olarak pek çok sınavın ertelendiğini açıklamıştı. Hal böyle olunca, ehliyet sınavına girmek isteyen pek çok aday, 'Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak, ehliyet ve direksiyon sınav tarihleri açıklandı mı?' sorularının yanıtını araştırıyor. Konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? EHLİYET VE DİREKSİYON SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

30 Nisan'a kadar ertelenen ehliyet ve direksiyon sınav tarihleri ile ilgili ayrıntıları haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…

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Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? Ehliyet ve direksiyon sınav tarihleri açıklandı mı?
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