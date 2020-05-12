Engelliler Haftası ne zaman, hangi tarihte? 2020 En güzel ve kısa uzun Dünya Engelliler Haftası sözleri ve mesajları burada! Engelleri kaldırın!

Dünyada her yıl aynı tarihlere denk gelen Dünya Engelliler Haftası, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel haftadır. Engelli vatandaşlarımızın bu anlam dolu gününde onlara atacağınız anlam dolu sözlü mesajlar mutlu olmaları için yeterli olacaktır. Ülkemizde corona virüsü sebebiyle bu sene dışarıda engelli bireyler için etkinlikler düzenlemese de sosyal medyadan en güzel, kısa, uzun ve resimli Dünya Engelliler Haftası sözleri ve mesajları paylaşımlarını yapabilir, onların yanında olduğunu hissettirebilirsiniz. Küresel çapta kutlanan ve her yıl aynı tarihlere denk gelen Engelliler Haftası ne zaman? En güzel, kısa ve uzun 2020 Dünya Engelliler Haftası mesajları ve sözleri…

ENGELLİLER HAFTASI SÖZLERİ VE MESAJLARI

Engelliler haftası her yıl Mayıs ayı içerisinde kutlanmaktadır. Bu hafta boyunca engelliliğin önlenmesi, engellilik sorunu ve engellilerin eğitim konusu üstüne durulur. Sosyal medyadan paylaşım yapmak isteyenler '' Engelliler Haftası sözleri ve mesajları'' şeklinde araştırmalara başladı. Haberimizde, en güzel, kısa, uzun ve resimli Dünya Engelliler Haftası sözlerine ve mesajlarına ulaşabilirsiniz.

DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN? 2020

Engelliler haftası her yıl Mayıs ayı içerisinde kutlanmaktadır. Bu hafta boyunca engelliliğin önlenmesi, engellilik sorunu ve engellilerin eğitim konusu üstüne durulur. Okullarda da engellilik konusu işlenir. Peki Engelliler Haftası ne zaman kutlanır?

İşte, sizler için derlenen 2020 Dünya Engelliler Haftası sözleri ve mesajları…