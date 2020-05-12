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ne zaman, hangi tarihte? 2020 En güzel ve kısa uzun sözleri ve mesajları burada! Engelleri kaldırın!

Engelli bireylerin sorun ve taleplerine karşı toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla her yıl kutlanan Dünya ’na girmiş olduk. Her sene dünyada ve yurdumuzda çeşitli etkinlikle kutlanan bu özel hafta bu sene koronavirüs engeline takıldı. Buna rağmen, engelli vatandaşlarımızın haftasında kutlamalar evlerde yapılacak. Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel hafta olma özelliği taşıyan bu anlamlı günde, en güzel, kısa, uzun ve resimli sözleri mesajları, ve etkinlikleri hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Bu anlam dolu günde sizlerde en yakınınıza kısa uzun mesajlar atarak onun yanında olduğunu hissettirebilirsiniz. Haberimizde özel olarak hazırlanan , kısa, uzun, anlamlı sözlerden bir tanesini seçerek onları mutlu edebilirsiniz. Peki , hangi tarihte? İşte Haftası ile ilgili mesajlar ve sözleri…

Giriş Tarihi: 12.5.2020 08:34 Son Güncelleme: 12.5.2020 08:36 ABONE OL
Engelliler Haftası ne zaman, hangi tarihte? 2020 En güzel ve kısa uzun Dünya Engelliler Haftası sözleri ve mesajları burada! Engelleri kaldırın!

Dünyada her yıl aynı tarihlere denk gelen Dünya , Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel haftadır. Engelli vatandaşlarımızın bu anlam dolu gününde onlara atacağınız anlam dolu sözlü mesajlar mutlu olmaları için yeterli olacaktır. Ülkemizde corona virüsü sebebiyle bu sene dışarıda engelli bireyler için etkinlikler düzenlemese de sosyal medyadan en güzel, kısa, uzun ve resimli sözleri ve mesajları paylaşımlarını yapabilir, onların yanında olduğunu hissettirebilirsiniz. Küresel çapta kutlanan ve her yıl aynı tarihlere denk gelen ? En güzel, kısa ve uzun Haftası mesajları ve sözleri…

ENGELLİLER HAFTASI SÖZLERİ VE MESAJLARI

Engelliler haftası her yıl Mayıs ayı içerisinde kutlanmaktadır. Bu hafta boyunca engelliliğin önlenmesi, engellilik sorunu ve engellilerin eğitim konusu üstüne durulur. Sosyal medyadan paylaşım yapmak isteyenler '' ve mesajları'' şeklinde araştırmalara başladı. Haberimizde, en güzel, kısa, uzun ve resimli Dünya Engelliler Haftası sözlerine ve mesajlarına ulaşabilirsiniz.

DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN? 2020

Engelliler haftası her yıl Mayıs ayı içerisinde kutlanmaktadır. Bu hafta boyunca engelliliğin önlenmesi, engellilik sorunu ve engellilerin eğitim konusu üstüne durulur. Okullarda da engellilik konusu işlenir. Peki Engelliler Haftası ne zaman kutlanır?

İşte, sizler için derlenen 2020 Dünya Engelliler Haftası sözleri ve mesajları…

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Engelliler Haftası ne zaman, hangi tarihte? 2020 En güzel ve kısa uzun Dünya Engelliler Haftası sözleri ve mesajları burada! Engelleri kaldırın!
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