Ferdi Tayfur kimdir, kaç yaşında? Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur nereli? İşte tüm merak edilenler…

Böbrek rahatsızlığı olduğu bilinen şarkıcı, besteci, şair, yazar ve oyuncu Ferdi Tayfur'a oğundan alınan böbrek nakledildi. Ünlü şarkıcının doktorundan sevindirici haber de geldi. Bu gelişme sonrası arama motorlarında sanatçıya ilişkin Ferdi Tayfur kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının cevaplarına ilişkin aramalar yoğunlaştı. Ferdi Tayfur kimdir, kaç yaşında, nereli merak edenler hazırladığımız içerikte bu başlık altında tüm bilgileri bulabilirler. İşte tüm detaylar…
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Ferdi Tayfur; tam adıyla Ferdi Tayfur Turanbayburt, 15 Kasım 1945 deAdana'nın Hürriyet Mahallesi'nde dünyaya geldi. Babası Cumali Turanbayburt bey tarafından, ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur (Dublaj)hayranlığından dolayı en küçük oğluna Ferdi Tayfuradını vermişdir. Babasının en büyük isteği Ferdi''nin iyi bir tahsil görmesidir. Ancak, babasının öldürülmesi, Ferdi''nin okul hayatının yarıda kesilmesine neden olur. Okulu bırakmak zorunda kalan Ferdi, çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulunur. Genç Ferdi daha 16 yaşındayken Şarkıcı olmak hayaliyle Adana'dan İstanbul'a gider. O yıllarda çocuk şarkıcılara pek rağbet bulunmadığından, kendini ispatlayamayan Ferdi Tayfur, tekrar Adana'ya döner ve çiftlikte traktör şöförlüğüne devam eder. Bütün günü Çukurova'da pamuk taşımakla geçer.
1968 yılında tekrar İstanbul'a gelir ve Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yapar. Ancak yaptığı iki 45′lik de tutmaz. Yeniden Adana'ya döner ve çiftlikteki işlerin başına geçer. Aradan üç yıl geçtikten sonra yaptığı 'Huzurum Kalmadı' adlı plak da satılmaz. Ancak azimle müzik çalışmalarına devam eder. 1973 yılında Görsev Plak adına yaptığı 'Kır Çiçekleri' adlı 45′lik ses getirir.
1974 yılında yaptığı 'Bana Gerçekleri Söyle' adlı 45′lik ile adını yavaş yavaş duyurur. 1975 yılında Elenor Plak'a transfer olur. Önce 'Bırak Şu Gurbeti', ardından 'Çeşme' adlı şarkısı ile adını duyurur. Genç şarkıcı zirveye adım adım yaklaşır. Çeşme şarkısı ile şöhret basamaklarını ikişer ikişer tırmanan Ferdi Tayfur'a sinema kapıları da açılır. Film çalışmalarına da başlar. 1976 yılında 'Çeşme' filmini çekerken Necla Nazır ile tanışır ve ona aşık olur.
Ferdi Tayfur birçok albüm çalışmasına imza atmıştır. Seni Dilendim, Gönül Yorgunu, Sevda Yelleri, Emmoğlu, Çeşme, Geçen Yıl, Her Saat Başında, Sanma Sana Dönerim, Merak Etme Sen, Ben de Özledim, Yıldızlarda Kayar, Huzurum Kalmadı gibi şarkıları ile ünlenmiştir.
50 kaset ve 34′un üzerinde film yaptı. 9 kez Altın Plak Ödülü aldı. 1982 yılında kendi adına Ferdifon Plakçılık şirketini kurdu.
Ferdi Tayfur, 16-17 yaşlarındayken Adana'da evlilik dışı bir ilişki yaşıyor. Bu ilişkiden Timur adında bir oğlu oluyor. Bu hanım sonra çocuğu babaya vermiyor. Fakat yıllar sonra Ferdi oğlunu buluyor ve alıyor. Sonra Ferdi, askere gidiyor. Dönüşte de şu an evli olduğu Zeliha hanımla (1974) evleniyor ve ondan da Tuğba ile Funda adında iki kızı dünyaya geliyor. Yaklaşık 32 yıldır (1976- 2008) birlikte olduğu sinema oyuncusu Necla Nazır'dan da bir Tuğçe Tayfur (d.18 Mart 1988) adında kızı bulunuyor.
32 yıllık hayat arkadaşı Necla Nazır'ı 2008 yılında terk edip, Habibe Ümyanı Demir'le Marmaris'te yeni bir hayat kuran ve 64 yaşında tekrar baba olan Ferdi Tayfur, 2009 da dünyaya gelen 'Taha' adını verdiği oğlunun kendisine çok benzediğini söyledi.
Ferdi Tayfur, "Yeni hayatımda mutluyum" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:
Mutluluğu aradığım için mutluyum yani. Ben eskiden de mutluydum da bir kopukluk oldu ve Necla Hanım'dan ayrıldım. Nikahım hâlâ ilk eşim Zeliha'da. Benim geldiğim memlekette insanlar sözlerine sadık insanlardır. Benim Zeliha Hanım'dan iki kızım var ve onlarla birlikte olmasam da nikahım üzerlerinde şemsiye gibi…
Ve son birlikte olduğu Habibe Ümyanı Demir'le de ayrıldığı ortaya çıktığı gazetelerde haber oldu. Ardından barıştığı 'ilk eşi' Zeliha Turan Bayburt'la Marmaris'teki evinde oldukları bildirildi. Ferdi Tayfur, bu konu ile ilgili olarak ;
Zeliha Hanım'a döndüğüm doğrudur. O yalnızdı, ben yalnızdım. Zaten kadıncağız yıllardır yalnız, benim yolumu gözlüyordu. Ömrümün çoğu gitti azı kaldı. Onun da öyle. Kalan ömrümü eşimle birlikte geçirmek istiyorum, çok mutluyumdedi.
Ferdi Tayfur, 2009 yılında inşaat sektörüne de girmiştir. 1993 yılında "Mobil" reklamında, 2000 yılında ."Filli Boya" reklamında, 2007 yılında "Namlı" zeytinlerinin reklamında oynadı.
1993 yılından itibaren Show TV'de "Yetiş Emmioğlu", 2009 yılında da Kanal 7'de "Boynu Bükük Şarkılar" programının sunuculuğunu yapmıştır.
Ferdi Tayfur, "Yağmur Durunca", "Şekerci Çıkağı" ve "Bir Zamanlar Ağaçtım", "Paraşütteki Çocuk" kitaplarının da yazarıdır.
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