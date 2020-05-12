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kimdir, ? Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur nereli? İşte tüm merak edilenler…

Uzun süredir böbrek rahatsızlığı yaşayan şarkıcı, besteci, şair, yazar ve oyuncu ’a böbrek nakli yapıldı. Oğlundan alınan böbreğin naklediği ünlü sanatçının doktorundan güzel haberler geldi. Bu gelişme sonrasında vatandaşlarımız arama motorlarında ünlü şarkıcıya ilişkin , , nereli? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor. Ferdi Tayfur kimdir, kaç yaşında, nereli öğrenmek isteyenler içeriğimizde tüm bilgileri bulabilirler. İşte tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 13.5.2020 00:19 ABONE OL
Ferdi Tayfur kimdir, kaç yaşında? Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur nereli? İşte tüm merak edilenler…

Böbrek rahatsızlığı olduğu bilinen şarkıcı, besteci, şair, yazar ve oyuncu Ferdi Tayfur'a oğundan alınan böbrek nakledildi. Ünlü şarkıcının doktorundan sevindirici haber de geldi. Bu gelişme sonrası arama motorlarında sanatçıya ilişkin Ferdi Tayfur kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının cevaplarına ilişkin aramalar yoğunlaştı. Ferdi Tayfur kimdir, kaç yaşında, nereli merak edenler hazırladığımız içerikte bu başlık altında tüm bilgileri bulabilirler. İşte tüm detaylar…

FERDİ TAYFUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Şarkıcı, Besteci, Şair, Yazar, Söz Yazarı, Yönetmen, Oyuncu

Ferdi Tayfur; tam adıyla Ferdi Tayfur Turanbayburt, 15 Kasım 1945 deAdana'nın Hürriyet Mahallesi'nde dünyaya geldi. Babası Cumali Turanbayburt bey tarafından, ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur (Dublaj)hayranlığından dolayı en küçük oğluna Ferdi Tayfuradını vermişdir. Babasının en büyük isteği Ferdi''nin iyi bir tahsil görmesidir. Ancak, babasının öldürülmesi, Ferdi''nin okul hayatının yarıda kesilmesine neden olur. Okulu bırakmak zorunda kalan Ferdi, çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulunur. Genç Ferdi daha 16 yaşındayken Şarkıcı olmak hayaliyle Adana'dan İstanbul'a gider. O yıllarda çocuk şarkıcılara pek rağbet bulunmadığından, kendini ispatlayamayan Ferdi Tayfur, tekrar Adana'ya döner ve çiftlikte traktör şöförlüğüne devam eder. Bütün günü Çukurova'da pamuk taşımakla geçer.

1968 yılında tekrar İstanbul'a gelir ve Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yapar. Ancak yaptığı iki 45′lik de tutmaz. Yeniden Adana'ya döner ve çiftlikteki işlerin başına geçer. Aradan üç yıl geçtikten sonra yaptığı 'Huzurum Kalmadı' adlı plak da satılmaz. Ancak azimle müzik çalışmalarına devam eder. 1973 yılında Görsev Plak adına yaptığı 'Kır Çiçekleri' adlı 45′lik ses getirir.

1974 yılında yaptığı 'Bana Gerçekleri Söyle' adlı 45′lik ile adını yavaş yavaş duyurur. 1975 yılında Elenor Plak'a transfer olur. Önce 'Bırak Şu Gurbeti', ardından 'Çeşme' adlı şarkısı ile adını duyurur. Genç şarkıcı zirveye adım adım yaklaşır. Çeşme şarkısı ile şöhret basamaklarını ikişer ikişer tırmanan Ferdi Tayfur'a sinema kapıları da açılır. Film çalışmalarına da başlar. 1976 yılında 'Çeşme' filmini çekerken Necla Nazır ile tanışır ve ona aşık olur.

Ferdi Tayfur birçok albüm çalışmasına imza atmıştır. Seni Dilendim, Gönül Yorgunu, Sevda Yelleri, Emmoğlu, Çeşme, Geçen Yıl, Her Saat Başında, Sanma Sana Dönerim, Merak Etme Sen, Ben de Özledim, Yıldızlarda Kayar, Huzurum Kalmadı gibi şarkıları ile ünlenmiştir.

50 kaset ve 34′un üzerinde film yaptı. 9 kez Altın Plak Ödülü aldı. 1982 yılında kendi adına Ferdifon Plakçılık şirketini kurdu.

Ferdi Tayfur, 16-17 yaşlarındayken Adana'da evlilik dışı bir ilişki yaşıyor. Bu ilişkiden Timur adında bir oğlu oluyor. Bu hanım sonra çocuğu babaya vermiyor. Fakat yıllar sonra Ferdi oğlunu buluyor ve alıyor. Sonra Ferdi, askere gidiyor. Dönüşte de şu an evli olduğu Zeliha hanımla (1974) evleniyor ve ondan da Tuğba ile Funda adında iki kızı dünyaya geliyor. Yaklaşık 32 yıldır (1976- 2008) birlikte olduğu sinema oyuncusu Necla Nazır'dan da bir Tuğçe Tayfur (d.18 Mart 1988) adında kızı bulunuyor.

32 yıllık hayat arkadaşı Necla Nazır'ı 2008 yılında terk edip, Habibe Ümyanı Demir'le Marmaris'te yeni bir hayat kuran ve 64 yaşında tekrar baba olan Ferdi Tayfur, 2009 da dünyaya gelen 'Taha' adını verdiği oğlunun kendisine çok benzediğini söyledi.

Ferdi Tayfur, "Yeni hayatımda mutluyum" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

Mutluluğu aradığım için mutluyum yani. Ben eskiden de mutluydum da bir kopukluk oldu ve Necla Hanım'dan ayrıldım. Nikahım hâlâ ilk eşim Zeliha'da. Benim geldiğim memlekette insanlar sözlerine sadık insanlardır. Benim Zeliha Hanım'dan iki kızım var ve onlarla birlikte olmasam da nikahım üzerlerinde şemsiye gibi…

Ve son birlikte olduğu Habibe Ümyanı Demir'le de ayrıldığı ortaya çıktığı gazetelerde haber oldu. Ardından barıştığı 'ilk eşi' Zeliha Turan Bayburt'la Marmaris'teki evinde oldukları bildirildi. Ferdi Tayfur, bu konu ile ilgili olarak ;

Zeliha Hanım'a döndüğüm doğrudur. O yalnızdı, ben yalnızdım. Zaten kadıncağız yıllardır yalnız, benim yolumu gözlüyordu. Ömrümün çoğu gitti azı kaldı. Onun da öyle. Kalan ömrümü eşimle birlikte geçirmek istiyorum, çok mutluyum

dedi.

Ferdi Tayfur, 2009 yılında inşaat sektörüne de girmiştir. 1993 yılında "Mobil" reklamında, 2000 yılında ."Filli Boya" reklamında, 2007 yılında "Namlı" zeytinlerinin reklamında oynadı.

1993 yılından itibaren Show TV'de "Yetiş Emmioğlu", 2009 yılında da Kanal 7'de "Boynu Bükük Şarkılar" programının sunuculuğunu yapmıştır.

Ferdi Tayfur, "Yağmur Durunca", "Şekerci Çıkağı" ve "Bir Zamanlar Ağaçtım", "Paraşütteki Çocuk" kitaplarının da yazarıdır.

Yönetmenliğini yaptığı filmler :

  • 1988 - Bu Talihimin Canına Okuyacağım
  • 1987 - Ya Benimsin Ya Toprağın
  • 1986 - İçimde Bir His Var
  • 1986 - Affet Allahım
  • 1985 - Haram Oldu


Müziğini yaptığı filmler :

  • 1988 - Bu Talihimin Canına Okuyacağım


Senaryosunu yazdığı filmler :

  • 1988 - Bu Talihimin Canına Okuyacağım
  • 1986 - İçimde Bir His Var
  • 1986 - Affet Allahım
  • 1985 - Haram Oldu
  • 1977 - Benim Gibi Sevenler


Filmleri :

  • 2008 - Memur Muzaffer
  • 2007 - Yersiz Yurtsuz
  • 2007 - Natuk Baytan Belgeseli
  • 2007 - Ben Ferdi Tayfur
  • 2000 - Hayatım Roman
  • 2002 - Reyting Hamdi
  • 1989 - Allahım Sen Bilirsin
  • 1989 - Bu Şehrin Geceleri
  • 1988 - Bu Talihimin Canına Okuyacağım
  • 1988 - Elveda Mutluluklar
  • 1988 - Ah Bir Çocuk Olsaydım
  • 1987 - Ya Benimsin Ya Toprağın
  • 1986 - İçimde Bir His Var
  • 1986 - Affet Allahım
  • 1985 - Herşeyim Sensin
  • 1985 - Haram Oldu
  • 1984 - Utanıyorum
  • 1984 - Çılgın Arzular
  • 1983 - Yaktı Beni
  • 1983 - Kalbimdeki Acı
  • 1983 - Yıldızlar da Kayar
  • 1982 - Sen De Mi Leyla
  • 1982 - Hasret Sancısı
  • 1982 - Günaha Girme
  • 1981 - Kara Gurbet
  • 1981 - Ben De Özledim
  • 1981 - Olmaz Olsun
  • 1981 - Bir Damla Ateş
  • 1980 - Durdurun Dünyayı
  • 1980 - Huzurum Kalmadı
  • 1980 - Boynu Bükük
  • 1980 - Nisan Yağmuru
  • 1979 - İnsan Sevince
  • 1979 - Yuvasız Kuşlar
  • 1978 - Son Sabah
  • 1978 - Batan Güneş
  • 1978 - Yadeller
  • 1977 - Benim Gibi Sevenler
  • 1977 - Derbeder
  • 1976 - Çeşme


Albümleri :

  1. 1968 - Dilek Kapısı
  2. 1974 - Postacılar
  3. 1977 - Huzurum Kalmadı
  4. 1978 - Batan Güneş
  5. 1979 - Son Sabah
  6. 1980 - Yuvasız Kuşlar
  7. 1981 - Insan Sevince
  8. 1981 - Nisan Yağmuru
  9. 1982 - Bende Özledim
  10. 1983 - Sende mi Leyla
  11. 1984 - Yaktı Beni
  12. 1985 - Kurtuldum
  13. 1986 - Derbeder
  14. 1986 - Merak Etme Sen
  15. 1986 - Haram Oldu
  16. 1987 - İçimde Bir His Var
  17. 1987 - Ya Benimsin Ya Toprağın
  18. 1988 - Naz Etme - Canına Okuyacağım
  19. 1989 - Allahım Sen Bilirsin
  20. 1989 - Gülhane'den Sevgilerle
  21. 1990 - Hoşcakal
  22. 1991 - Gelirsen - Bana Da Söyle
  23. 1992 - Prangalar
  24. 1994 - Mor Güller – Fadime'nin Düğünü
  25. 1995 - Dünya
  26. 1996 - Zaman Tüneli Arşiv 1
  27. 1997 - Of Dağlar
  28. 1998 - Ferdi Tayfur Klasikleri Arşiv 2
  29. 1999 - Yoksun – Kör Talih
  30. 2000 - Zengin Olursam
  31. 2001 - Zaman Tüneli Arşiv 3
  32. 2002 - İnceden
  33. 2003 - Durun Ayaklarım
  34. 2003 - Yandı Gönlüm
  35. 2004 - Bir Demet Gül
  36. 2006 - Aşkın Cezası
  37. 2007 - Gençliğimin Şarkıları
  38. 2009 - Boynu Bükük Şarkılarım
  39. 2010 - Baharımsın Kışımsın


Ödülleri :

  • 1975 - 1. Altın Plak Ödülü Elenor Plak. (Bırak Şu Gurbeti - Sevdalılar Beni Anlar)
  • 1975 - 2. Altın Plak Ödülü Elenor Plak. (Çeşme - Muhtaç Etme Beni Plağıyla)
  • 1975 - 3. Altın Plak Ödülü Elenor Plak. (Yağmur Gözyaşım - Alıştım Plağıyla)
  • 1975 - 4. Altın Plak Ödülü Elenor Plak. (Yadeller - Ağlamazsam Uyuyamam Plağıyla)
  • 1976 - 5. Altın Plak Ödülü Elenor Plak. (Derbeder - Vazgeç Felek Plağıyla)
  • 1976 - 6. Altın Plak Ödülü Elenor Plak. (Benim Gibi Sevenler - Söz Geçmiyor Gönlüme Plağıyla)
  • 1978 - 7. Altın Plak Ödülü Elenor Plak. (Merak Etme Sen - Söz Veriyorum Plağıyla)
  • 1979 - 8. Altın Plak Ödülü Elenor Plak. (Hapishane Görüş Günü - Gönül Oyunu Plağıyla)
  • 1980 - 9. Altın Plak Ödülü (İnsan Sevince Long Plağıyla - İnsan Sevince, aynı zamanda SSCB 'de bugünkü Rusya 'da basılan ilk Türk Sanatçısı albümüdür.)
  • 1992 - MÜYAP 1991 Yılı Arabesk Dalında En çok Albüm Satan Sanatçı Ödülü.
  • 1993 - Gülhane Konserleri Ödülü (Bir Alana En Çok Seyirci Toplaması nedeniyle (Yaklaşık 200.000 Kişi) Dönemin İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Tarafından Verilmiştir.)
  • 1994 - En İyi Arabesk Erkek( Fadime'nin Düğünü )
  • 1995 - Doğa Savaşçıları Çevre Örgütü Tarafından Verilen Çevre Ödülü
  • 1995 - IFA İstanbul FM Altın Ödülü
  • 1995 - 1. Kral Tv Video Müzik Ödülleri En iyi Arabesk Fantezi Müzik sanatçısı ödülü (Fadime'nin Düğünü Şarkısıyla)
  • 1996 - 2. Kral Tv Video Müzik Ödülleri En İyi Arabesk Fantezi Müzik Sanatçısı ödülü (Yağmur Çamur Şarkısıyla)
  • 1999 - Magazin Gazetecileri Derneği Onur Ödülü
  • 2001 - Magazin Gazetecileri Derneği Yılın En İyi Arabesk Sanatçısı Ödülü
  • 2004 - Meltem TV Yılın Sanatçısı Ödülü
  • 2004 - Bitlis Valisi M. Asım Hacımustafaoğlu ile Bitlis Belediye Başkanı Cevdet Özdemir tarafından verilen şükran plaketi
  • 2005 - İhlas Marmara Koleji Yılın En İyi Müzik sanatçısı Ödülü
  • 2005 - Magazin Gazetecileri Derneği Yılın En İyi Arabesk Sanatçısı Ödülü
  • 2007 - Siyaset Dergisi Sanat Onur Ödülü
  • 2008 - 14. Kral Tv Video Müzik Ödülleri En İyi TSM Sanatçısı ödülü (Kalbimin Sahibi Sensin Şarkısıyla)
  • 2008 - Peygamber Efendimiz için Okunan Albümdeki Aydoğdu Üzerimize İlahisiyle MÇF 2008 Sosyal Sorumluluk Ödülü.
  • 2009 - Siyaset Dergisi Yaşam Boyu Sanat Onur Ödülü
  • 2009 - Radyo 15 Sanat Onur Ödülü
  • 2011 - Siyaset Dergisi Yılın Onur Ödülü
  • 2013 - 19. Kral Tv 1. Türkiye Müzik Ödülleri Gecesi Yaşam Boyu Onur Ödülü

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Ferdi Tayfur kimdir, kaç yaşında? Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur nereli? İşte tüm merak edilenler…
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