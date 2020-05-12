Ferdi Tayfur kimdir, kaç yaşında? Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur nereli? İşte tüm merak edilenler…

Böbrek rahatsızlığı olduğu bilinen şarkıcı, besteci, şair, yazar ve oyuncu Ferdi Tayfur'a oğundan alınan böbrek nakledildi. Ünlü şarkıcının doktorundan sevindirici haber de geldi. Bu gelişme sonrası arama motorlarında sanatçıya ilişkin Ferdi Tayfur kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının cevaplarına ilişkin aramalar yoğunlaştı. Ferdi Tayfur kimdir, kaç yaşında, nereli merak edenler hazırladığımız içerikte bu başlık altında tüm bilgileri bulabilirler. İşte tüm detaylar…

FERDİ TAYFUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

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Ferdi Tayfur; tam adıyla Ferdi Tayfur Turanbayburt, 15 Kasım 1945 deAdana'nın Hürriyet Mahallesi'nde dünyaya geldi. Babası Cumali Turanbayburt bey tarafından, ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur (Dublaj)hayranlığından dolayı en küçük oğluna Ferdi Tayfuradını vermişdir. Babasının en büyük isteği Ferdi''nin iyi bir tahsil görmesidir. Ancak, babasının öldürülmesi, Ferdi''nin okul hayatının yarıda kesilmesine neden olur. Okulu bırakmak zorunda kalan Ferdi, çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulunur. Genç Ferdi daha 16 yaşındayken Şarkıcı olmak hayaliyle Adana'dan İstanbul'a gider. O yıllarda çocuk şarkıcılara pek rağbet bulunmadığından, kendini ispatlayamayan Ferdi Tayfur, tekrar Adana'ya döner ve çiftlikte traktör şöförlüğüne devam eder. Bütün günü Çukurova'da pamuk taşımakla geçer.

1968 yılında tekrar İstanbul'a gelir ve Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yapar. Ancak yaptığı iki 45′lik de tutmaz. Yeniden Adana'ya döner ve çiftlikteki işlerin başına geçer. Aradan üç yıl geçtikten sonra yaptığı 'Huzurum Kalmadı' adlı plak da satılmaz. Ancak azimle müzik çalışmalarına devam eder. 1973 yılında Görsev Plak adına yaptığı 'Kır Çiçekleri' adlı 45′lik ses getirir.

1974 yılında yaptığı 'Bana Gerçekleri Söyle' adlı 45′lik ile adını yavaş yavaş duyurur. 1975 yılında Elenor Plak'a transfer olur. Önce 'Bırak Şu Gurbeti', ardından 'Çeşme' adlı şarkısı ile adını duyurur. Genç şarkıcı zirveye adım adım yaklaşır. Çeşme şarkısı ile şöhret basamaklarını ikişer ikişer tırmanan Ferdi Tayfur'a sinema kapıları da açılır. Film çalışmalarına da başlar. 1976 yılında 'Çeşme' filmini çekerken Necla Nazır ile tanışır ve ona aşık olur.

Ferdi Tayfur birçok albüm çalışmasına imza atmıştır. Seni Dilendim, Gönül Yorgunu, Sevda Yelleri, Emmoğlu, Çeşme, Geçen Yıl, Her Saat Başında, Sanma Sana Dönerim, Merak Etme Sen, Ben de Özledim, Yıldızlarda Kayar, Huzurum Kalmadı gibi şarkıları ile ünlenmiştir.

50 kaset ve 34′un üzerinde film yaptı. 9 kez Altın Plak Ödülü aldı. 1982 yılında kendi adına Ferdifon Plakçılık şirketini kurdu.

Ferdi Tayfur, 16-17 yaşlarındayken Adana'da evlilik dışı bir ilişki yaşıyor. Bu ilişkiden Timur adında bir oğlu oluyor. Bu hanım sonra çocuğu babaya vermiyor. Fakat yıllar sonra Ferdi oğlunu buluyor ve alıyor. Sonra Ferdi, askere gidiyor. Dönüşte de şu an evli olduğu Zeliha hanımla (1974) evleniyor ve ondan da Tuğba ile Funda adında iki kızı dünyaya geliyor. Yaklaşık 32 yıldır (1976- 2008) birlikte olduğu sinema oyuncusu Necla Nazır'dan da bir Tuğçe Tayfur (d.18 Mart 1988) adında kızı bulunuyor.

32 yıllık hayat arkadaşı Necla Nazır'ı 2008 yılında terk edip, Habibe Ümyanı Demir'le Marmaris'te yeni bir hayat kuran ve 64 yaşında tekrar baba olan Ferdi Tayfur, 2009 da dünyaya gelen 'Taha' adını verdiği oğlunun kendisine çok benzediğini söyledi.

Ferdi Tayfur, "Yeni hayatımda mutluyum" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

Mutluluğu aradığım için mutluyum yani. Ben eskiden de mutluydum da bir kopukluk oldu ve Necla Hanım'dan ayrıldım. Nikahım hâlâ ilk eşim Zeliha'da. Benim geldiğim memlekette insanlar sözlerine sadık insanlardır. Benim Zeliha Hanım'dan iki kızım var ve onlarla birlikte olmasam da nikahım üzerlerinde şemsiye gibi…

Ve son birlikte olduğu Habibe Ümyanı Demir'le de ayrıldığı ortaya çıktığı gazetelerde haber oldu. Ardından barıştığı 'ilk eşi' Zeliha Turan Bayburt'la Marmaris'teki evinde oldukları bildirildi. Ferdi Tayfur, bu konu ile ilgili olarak ;

Zeliha Hanım'a döndüğüm doğrudur. O yalnızdı, ben yalnızdım. Zaten kadıncağız yıllardır yalnız, benim yolumu gözlüyordu. Ömrümün çoğu gitti azı kaldı. Onun da öyle. Kalan ömrümü eşimle birlikte geçirmek istiyorum, çok mutluyum

dedi.

Ferdi Tayfur, 2009 yılında inşaat sektörüne de girmiştir. 1993 yılında "Mobil" reklamında, 2000 yılında ."Filli Boya" reklamında, 2007 yılında "Namlı" zeytinlerinin reklamında oynadı.

1993 yılından itibaren Show TV'de "Yetiş Emmioğlu", 2009 yılında da Kanal 7'de "Boynu Bükük Şarkılar" programının sunuculuğunu yapmıştır.

Ferdi Tayfur, "Yağmur Durunca", "Şekerci Çıkağı" ve "Bir Zamanlar Ağaçtım", "Paraşütteki Çocuk" kitaplarının da yazarıdır.

Yönetmenliğini yaptığı filmler :

1988 - Bu Talihimin Canına Okuyacağım

1987 - Ya Benimsin Ya Toprağın

1986 - İçimde Bir His Var

1986 - Affet Allahım

1985 - Haram Oldu



Müziğini yaptığı filmler :

1988 - Bu Talihimin Canına Okuyacağım



Senaryosunu yazdığı filmler :

1988 - Bu Talihimin Canına Okuyacağım

1986 - İçimde Bir His Var

1986 - Affet Allahım

1985 - Haram Oldu

1977 - Benim Gibi Sevenler



Filmleri :

2008 - Memur Muzaffer

2007 - Yersiz Yurtsuz

2007 - Natuk Baytan Belgeseli

2007 - Ben Ferdi Tayfur

2000 - Hayatım Roman

2002 - Reyting Hamdi

1989 - Allahım Sen Bilirsin

1989 - Bu Şehrin Geceleri

1988 - Bu Talihimin Canına Okuyacağım

1988 - Elveda Mutluluklar

1988 - Ah Bir Çocuk Olsaydım

1987 - Ya Benimsin Ya Toprağın

1986 - İçimde Bir His Var

1986 - Affet Allahım

1985 - Herşeyim Sensin

1985 - Haram Oldu

1984 - Utanıyorum

1984 - Çılgın Arzular

1983 - Yaktı Beni

1983 - Kalbimdeki Acı

1983 - Yıldızlar da Kayar

1982 - Sen De Mi Leyla

1982 - Hasret Sancısı

1982 - Günaha Girme

1981 - Kara Gurbet

1981 - Ben De Özledim

1981 - Olmaz Olsun

1981 - Bir Damla Ateş

1980 - Durdurun Dünyayı

1980 - Huzurum Kalmadı

1980 - Boynu Bükük

1980 - Nisan Yağmuru

1979 - İnsan Sevince

1979 - Yuvasız Kuşlar

1978 - Son Sabah

1978 - Batan Güneş

1978 - Yadeller

1977 - Benim Gibi Sevenler

1977 - Derbeder

1976 - Çeşme



Albümleri :

1968 - Dilek Kapısı 1974 - Postacılar 1977 - Huzurum Kalmadı 1978 - Batan Güneş 1979 - Son Sabah 1980 - Yuvasız Kuşlar 1981 - Insan Sevince 1981 - Nisan Yağmuru 1982 - Bende Özledim 1983 - Sende mi Leyla 1984 - Yaktı Beni 1985 - Kurtuldum 1986 - Derbeder 1986 - Merak Etme Sen 1986 - Haram Oldu 1987 - İçimde Bir His Var 1987 - Ya Benimsin Ya Toprağın 1988 - Naz Etme - Canına Okuyacağım 1989 - Allahım Sen Bilirsin 1989 - Gülhane'den Sevgilerle 1990 - Hoşcakal 1991 - Gelirsen - Bana Da Söyle 1992 - Prangalar 1994 - Mor Güller – Fadime'nin Düğünü 1995 - Dünya 1996 - Zaman Tüneli Arşiv 1 1997 - Of Dağlar 1998 - Ferdi Tayfur Klasikleri Arşiv 2 1999 - Yoksun – Kör Talih 2000 - Zengin Olursam 2001 - Zaman Tüneli Arşiv 3 2002 - İnceden 2003 - Durun Ayaklarım 2003 - Yandı Gönlüm 2004 - Bir Demet Gül 2006 - Aşkın Cezası 2007 - Gençliğimin Şarkıları 2009 - Boynu Bükük Şarkılarım 2010 - Baharımsın Kışımsın



Ödülleri :