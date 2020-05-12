Göktuğ’un pastası merdivenle geldi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde itfaiye ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 4 yaşındaki çocuk için sürpriz doğum günü etkinliği düzenledi. Çocukları Göktuğ Pekpak'ın 4 yaşına girmesi dolayısıyla sürpriz doğum günü etkinliği hazırlamak isteyen aile, İtfaiye Müdürlüğü'nü arayıp çocuklarının itfaiyeyi çok sevdiğini belirterek, yaş günü için kendilerinden yardım istedi. Belediye Başkan Osman Türkyılmaz'a bilgi verilmesinin ardından hazırlıklara başlayan ekipler, yaş günü pastası hazırlattı. Sirenler eşliğinde Göktuğ'un oturduğu apartmanın önüne gelen itfaiye, yaş günü pastasını itfaiye aracının merdiveni ile 4. kata ulaştırıldı.Mutluluğu gözlerinden okunan Göktuğ, kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları üfledi. Siren seslerini duyan ve yangın olduğunu düşünen mahalle sakinleri de pencere ve balkonlara çıktı. Durumu fark eden komşular, sürpriz doğum gününe alkışlarla destek verdi.