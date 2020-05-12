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Haftanın aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle geliyor! 13 Mayıs kataloğunda neler var?

Haftanın aktüel ürünler kataloğu ilgili kurumun resmi sitesinden yayınlandı. Her Çarşamba birbirinden güzel ürünleri alıcısıyla buluşturan mağazanın indirimli ürünler listesi merak ediliyor. Bu hafta ev hanımlarının ihtiyacı olan temizlik ürünleri ve mutfak malzemelerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Yaz mevsimin gelmesiyle birlikte bahçede kullanabileceğiniz plastik katlama masa, büyük tabure ve plastik kollu sandalye öne çıkan fırsat ürünleri oluyor. Öte yandan ev ekonomisine katkıda bulunacak olan yuvarlak döküm tava, borcam çeşitleri evlenecek gelin adaylarının dikkatini çekiyor. Hem ucuz hem kaliteli ürünleriyle kaçırılmaz fırsatlar sunan market indirimleri yarından itibaren başlayacak. Buna göre; ŞOK 13 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 13 Mayıs kataloğu

Giriş Tarihi: 12.5.2020 09:40 Son Güncelleme: 12.5.2020 09:48 ABONE OL
Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle geliyor! 13 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Haftanın yıldız ürünleri arasında ilk göze çarpan elektrikli süpürge aleti oluyor. Ev ekonomisine katkıda bulunan mağazanın indirimli ürünleri stoklarla sınırlı olacak. 12 Mayıs'tan itibaren başlayacak olan indirim günleri müşterisiyle buluşmayı bekliyor. Bu hafta ihtiyacınıza yönelik uygun fiyatlı alışveriş yapmak için en yakın mağazaya gidebilir, indirimli ürünlerden yararlanabilirsiniz. Hem elektronik hem gıda ihtiyaçlarınız için tüm ürünler raflarda dizili olarak bulunuyor. Peki bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 13 Mayıs 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! 13 MAYIS

Yaz mevsimiyle birlikte pek çok üründe indirim yapılan marketler zincirinde bu hafta hangi ürünler olduğunu merak edenler ŞOK 13 Mayıs 2020 kataloğu ile ilgili araştırmalar yapmaya devam ediyor. Haberimizde, bu haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimlerine bakabilir, uygun fiyatlı alışveriş listesinden yararlanabilirsiniz.

İşte, 13 Mayıs 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri…

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Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle geliyor! 13 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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