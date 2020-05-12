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küçük destek ne demek? Kendi Instagram hesabımdan küçük destek hikayesi nasıl atabilirim?

küçük destek nedir, ne demektir? Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Instagram'dan yeni bir hamle geldi. Corona virüsü salgını nedeniyle zarar gören küçük işletmelere destek olmak amacıyla sipariş, hediye kartları ve bağış kartlarını aktifleştirdi. Kapanan işletmelerin ayakta durulması sebebiyle oluşturulan bu platform sayesinde hem bağış yapılabilecek hem de işletmelerin isimleri milyonlarca insana ulaştırılabilecek. Hal böyle olunca internet üzerinden "Instagram küçük destek ne demek?" sorusunun yanıtı merak edilir oldu. Buna göre; ? Kendi Instagram hesabımdan küçük destek hikayesi nasıl atabilirim? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 12.5.2020 10:14 Son Güncelleme: 12.5.2020 10:14 ABONE OL
Instagram küçük destek ne demek? Kendi Instagram hesabımdan küçük destek hikayesi nasıl atabilirim?

'ın hikayeler kısmına Küçük Destek bölümü eklendi. Corona virüsü salgını nedeniyle zarar gören işletmelere destek olmayı hedefleyen bu durum merak ediliyor. Dün geceden itibaren Türkiye'de kullanılmaya başlanan bu bölüm hakkında araştırmalar sürerken bu uygulama sayesinde kapanan küçük işletmelere destek olunabilecek ve bağış yapılabilecek. Bu sayede corona virüsü nedeniyle zarar gören işletmeler isimlerini ve ünlerini milyonlarca insana duyurabilecekler. Buna göre; , ne demektir? Kendi Instagram hesabımdan küçük destek hikayesi nasıl atabilirim?

INSTAGRAM KÜÇÜK DESTEK NEDİR, NE DEMEKTİR?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ile mücadele devam ederken dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram bir ilke imza attı. Instagram Küçük Destek çıkartmasıyla hikayeler bölümüne yeni bir özellik eklendi ve bu sayede corona virüsünden zarar gören küçük işletmelere destek olunabilecek. Buna göre; kendi Instagram hesabımdan küçük destek hikayesi nasıl atabilirim? Instagram küçük destek ne demek?

İşte tüm merak edilenler!

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Instagram küçük destek ne demek? Kendi Instagram hesabımdan küçük destek hikayesi nasıl atabilirim?
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