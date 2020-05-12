Instagram küçük destek ne demek? Kendi Instagram hesabımdan küçük destek hikayesi nasıl atabilirim?

Instagram'ın hikayeler kısmına Küçük Destek bölümü eklendi. Corona virüsü salgını nedeniyle zarar gören işletmelere destek olmayı hedefleyen bu durum merak ediliyor. Dün geceden itibaren Türkiye'de kullanılmaya başlanan bu bölüm hakkında araştırmalar sürerken bu uygulama sayesinde kapanan küçük işletmelere destek olunabilecek ve bağış yapılabilecek. Bu sayede corona virüsü nedeniyle zarar gören işletmeler isimlerini ve ünlerini milyonlarca insana duyurabilecekler. Buna göre; Instagram küçük destek nedir, ne demektir? Kendi Instagram hesabımdan küçük destek hikayesi nasıl atabilirim?

INSTAGRAM KÜÇÜK DESTEK NEDİR, NE DEMEKTİR?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ile mücadele devam ederken dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram bir ilke imza attı. Instagram Küçük Destek çıkartmasıyla hikayeler bölümüne yeni bir özellik eklendi ve bu sayede corona virüsünden zarar gören küçük işletmelere destek olunabilecek. Buna göre; kendi Instagram hesabımdan küçük destek hikayesi nasıl atabilirim? Instagram küçük destek ne demek?

İşte tüm merak edilenler!