İstanbul giriş çıkış seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek, kaldırıldı mı? İstanbul'da seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

Ülkemizde corona virüsü ile mücadele kapsamında uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlaması olan illerimizin bazılarında kısıtlamanın kaldırıldığı haberleri gelmeye devam ediyor. Tam bu noktada; vaka sayısının en yoğun görüldüğü ilimiz olan İstanbul'da seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Sorusu vatandaşların gündem maddeleri arasında bulunarak internet aracılığı ile yanıt arıyor. Normalleşme planı çerçevesinde bugün yapılan açıklamada 9 ilimizde daha giriş çıkış kısıtlamasının sona erdiği bildirilirken konuya ilişkin tüm son dakika gelişmeleri de takip ediliyor. Peki, İstanbul'da seyahat yasağı ne zaman kalkacak? İstanbul şehir dışı yasağı ne zaman bitiyor? İşte detaylar…

İSTANBUL ŞEHİR DIŞI YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

11 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ile beraber alınan kararlar doğrultusunda 9 ilimizde daha seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre; binlerce kişi İstanbul'da seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Sorusunun yanıtını merak ediyor.

İşte son dakika gelişmeleri ve detaylar…