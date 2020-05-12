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ne zaman, hangi gün? neler, hangi dualar okunur? İşte önemi ve anlamı!

Ramazan ayının en kutsal ve özel günü olarak kabul edilen 'ne sayılı günler kaldı. Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan bu önemli gün Müslüman alemi açısından ayrı bir yere sahip olmaktadır. Sözlükte kadir kelimesinin anlamı "hüküm, güç, şeref, yücelik" gibi anlamlar taşımaktadır. Dinî literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl yayınlanan dini günler takvimine göre; , hangi gün? nelerdir? Hangi dualar okunur? İşte bu gecenin önemi ve anlamı!

Giriş Tarihi: 12.5.2020 11:48 ABONE OL
Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi yapılacak ibadetler neler, hangi dualar okunur? İşte önemi ve anlamı!

Tüm İslam alemi için şüphesiz ki en önemli günlerden biri olan ne zaman sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinmesinden dolayı ayrı bir öneme sahip olan bugün Ramazan ayının 27.gecesine denk geliyor. Kur'an-ı Kerim'in 97. Kadir süresi, bu geceyi anlatır. Bu sürede Allah (cc) şöyle buyurdu: "Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik, Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."(Kadîr, 97/1-5) Buna göre; , hangi gün idrak edilecek? Kadir Gecesi hangi dualar okunur, yapılacak ibadetler nelerdir?

KADİR GECESİ NE ZAMAN? KADİR GECESİ İBADETLERİ VE ÖNEMİ!

Ramazan ayının 27.gecesi idrak edilecek olan Kadir Gecesi'ne sayılı günler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 yılı dini günler takvimine göre; Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, önemi nedir? nelerdir, hangi dualar okunur?

İşte yanıtı...

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Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi yapılacak ibadetler neler, hangi dualar okunur? İşte önemi ve anlamı!
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