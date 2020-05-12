Kafede koronavirüse cam fanuslu koruma

Sivas'ta açık alandaki masaların üzerini cam fanuslarla kapatarak müşterilerini soğuk havadan koruyan kafe, bu sefer aynı sistemle müşterilerini koronavirüsten koruyacak. Karşıyaka Mahallesi Mesire alanında bulunan kafe normalleşme sürecinde aldığı tedbirlerle dikkat çekiyor. Müşterilerini soğuk, rüzgar ve yağmur gibi etkenlerden korumak için masaların üzerini cam fanuslarla kapatan işletme sahibi, bu sefer aynı sistemi müşterilerini koronavirüsten korumak için kullanacak. Müşteriler arasında kalkan görevini görecek olan cam fanuslar sosyal mesafeyi de koruduğundan gönül rahatlığıyla kullanılabilecek. İşletme sahibi Yunus Yıldız, kafenin bir nevi insanlar arasına set çektiğini belirterek, "Otomatikman sosyal mesafeyi sağlamış oluyoruz ve birçok insanı aynı ortamda tutmamış oluyoruz. Bir nevi set oluşturuyor ve koronavirüsün insandan insana geçmesini engellemiş oluyor" dedi.