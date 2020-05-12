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Lenf kanseri kızı için yardım isteyen baba, dolandırıldı

Osmaniye'de, lenf kanseri kızı 'ın (9) tedavisi için sosyal medya üzerinden yardım isteyen inşaat işçisi , kendisini doktor olarak tanıtan C.A. tarafından bin lira dolandırıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.5.2020 14:02 ABONE OL
Lenf kanseri kızı için yardım isteyen baba, dolandırıldı

3 çocuk babası Ahmet Yalman, lenf kanseri olan kızı Elif Naz'ın durumu ağırlaşınca, tedavi için sosyal medya üzerinden yardım istedi. Yalman ile irtibata geçen ve kendisini doktor olarak tanıtan C.A., "Ankara Mevki Hastanesi'nde göğüs hastalıkları uzmanıyım. Çocuğunuzun tedavisini üstleneceğim. Size buradan ambulans göndereceğim sadece bin lira yollamanız gerekiyor" diyerek, hesap numarası verdi. Parayı verilen hesaba gönderen baba, aradan geçen 2 güne rağmen ambulans gelmeyince dolandırıldığını anladı. Hemen polise başvurdu.
Dolandırıcının bulunup cezalandırılmasını isteyen Ahmet Yalman, "İnşaat işçisiyim. 3-5 kuruşla 3 çocuğumun karnını doyurabiliyordum. Virüs salgını nedeniyle işsiz kaldım. Tedavi masraflarına paramız yetmediği için destek isterken, dolandırıldık. Çocuğumun durumu iyi değil. Bu vicdansızın yakanlanmasını istiyorum" dedi. Polis dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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Lenf kanseri kızı için yardım isteyen baba, dolandırıldı
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