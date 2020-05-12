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Haberler Yaşam Haberleri Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros, Correfour marketler kaça kadar açık? 2020 güncel çalışma saatleri!

Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? , , , , Correfour marketler kaça kadar açık? 2020 güncel çalışma saatleri!

Hafta sonu ile beraber 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanması öncesinde binlerce vatandaşın alışveriş telaşı başladı. , , , , Carrefour Marketler kaça kadar açık, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? şeklinde birçok sorunun yanıtını internet aracılığı ile araştırmaya devam ediyor. Corona virüsü tedbirleri kapsamında 16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde vatandaşların dışarı çıkma kısıtlaması olacağından herkes 4 günlük ihtiyaçlarını alabilmek adına konuya dair detayları merak ediyor ve cevap arıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı genelgesi ile işletmelerin çalışma saatleri vatandaşlara duyurulmuştu. Buna göre; Marketler kaça kadar açık, saat kaçta açılıyor/kapanıyor? A101, ŞOK, BİM, Migros, Carrefour marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte açılış ve kapanış saatleri ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 13.5.2020 02:05 ABONE OL
Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros, Correfour marketler kaça kadar açık? 2020 güncel çalışma saatleri!

Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorusu internet aracılığı ile yanıt arıyor. Corona virüs salgınına karşı alınan önlemlere marketlerin açılış ve kapanış saatleri eklenmişti. Özellikle insan temasının yoğun olarak görüldüğü yerlerde maske kullanımı zorunlu kılınırken öte yandan birçok kurumun da çalışma saatlerinde değişiklikler yapılıyor. Gıda, temizlik ürünü gibi temel ihtiyaçların karşılandığı içerisinde değişiklik olduğundan özellikle hafta sonu sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşların şimdiden alışveriş telaşı da başladı. ''Bugün , , , Carrefour, ve diğer marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?'' şeklindeki araştırmaları yoğunluk kazandı. Peki; KOVİD-19 salgınını önlemeye yönelik yapılan düzenleme çalışması sonrası değişen mesai saatlerine göre A101, ŞOK, Migros, Carrefour, BİM marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2020 market çalışma saatleri

BİM, ŞOK, A101, MİGROS MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gerekçesiyle uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı marketlerden gıda, temizlik gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeye göre marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Gibi birçok soruya yanıt arıyor.

İşte 2020 Market çalışma saatleri

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Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros, Correfour marketler kaça kadar açık? 2020 güncel çalışma saatleri!
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