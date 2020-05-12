Minik kaslar için en güzel oyunlar

Koronavirüs salgını tehdidi nedeniyle 20 yaş altındaki genç ve çocuklar 2 aydır evde vakit geçiriyor. Bu süre şimdilik 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Salgının seyrine göre sürenin uzaması da yeniden gündeme gelebilir. Pedagoglar 0-6 yaş grubu çocukların kas gelişiminin çok önemli olduğunu vurguluyor. Bunun için evde anne babaların yapabileceği onlarca etkinlik ve oyun var. İşte hem çocukların kas gelişimini sağlayacak hem de evde eğlenceli vakit geçirtecek oyunlardan bazıları:Çocukların ince motor becerisini geliştiren bir oyundur. Bu oyun için hazır apartlar da satılıyor ancak evdeki malzemelerle de kolayca oynanabilir. Kullanmadığını iri boncuklu bir kolye ve herhangi bir ip kullanarak çocuklarınızın ipe boncuk dizmesini, hatta yeniden bir kolye yapmasını sağlayabilirsiniz.Birkaç balonu birlikte şişerek birbirinize atın ve balonun yere düşmemesi için çocuğunuzun mücadele etmesini sağlayın. Bu oyun çocukların el ve kos kaslarını geliştirir, zıplamasına da olanak sağladığı için vücudu da çalıştırır.Sadece belde çevirmek için değil, zıplamak atlamak için de hulahoplardan yararlanabilirsiniz. Farklı renklerden oluşan birkaç hulahopu yere aralarında biraz boşluk bırakarak dizin. Çocuğunuza kırmızı renge git ve içinde zıpla ya da dans et diyebilirsiniz. Çocuklar böylece hem renkleri öğrenir hem de zıplama koşma gibi hareketlerle kaba motor becerilerini geliştirir.İnce motor becerilerini geliştiren en etkili etkinliklerden biridir. Ancak mutlaka velinin kontrolü altında yapılmalı. Çocuk makası ve renkli kağıtlarla gelişigüzel kesimler yapılabileceği gibi, kağıtların üzerine çizilen hayvan ya da doğa figürleri de kesilebilir.Çocukların hem kaba hem de ince motor becerilerini geliştiren en ideal alanlarlan biri mutfak. Çocuklarınızla birlikte pasta, kek,kurabiye yapın. Hamuru karıştırmasını isteyin ya da harcı Ğşekillendirmesi konusunda yardım isteyin. Birlikte bulaşık yıkayın, bunları yaparken birlikte şarkı söyleyin. Mutfak gereçleriyle oynamasına izin verin.Su çocukların psikolojik olarak rahatlamasını sağlar. Küçük bir leğene su doldurun, kağıtlardan yaptığınız gemi ya da oyuncaklarını bu suda yüzdürün.LİSANS PROGRAMLARINI TERCİH EDEBİLMEK İÇİN UYGULANAN 180 BARAJ PUANI BU YIL 170'E DÜŞTÜ. BU PUANI ELDE ETMEK İÇİN HANGİ TESTTEN NE KADAR NET ÇIKARMAK GEREKIYOR?