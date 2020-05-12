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Müzisyen yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 12.5.2020 ABONE OL
Müzisyen Alpay Göltekin yaşamını yitirdi
Müzisyen Alpay Göltekin (48) hayatını kaybetti. Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman, Aşkın Yolculuğu Yunus Emre ve Mehmetçik Kûtulamâre projelerinde, bestelediği müzikler ile yer alan Alpay Göltekin önceki gün yaşamını yitirdi. Göltekin'in bir yıldır beyin tömüro tedavisi gördüğü öğrenildi. Göltekin, bugün Zinrcirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak. Göltekin vefat haberini yapımcı Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından; "Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman, Aşkın Yolculuğu Yunus Emre ve Mehmetçik Kûtulamâre projelerimize müziğiyle ruh katan, yürüdüğümüz bu yolda bize yarenlik eden Alpay Göltekin'i ebediyete uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşıyorum" sözleriyle paylaştı.
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Müzisyen Alpay Göltekin yaşamını yitirdi
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