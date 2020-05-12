O baba canına kıydı

Denizli'nin Çivril ilçesinde, boşanma davasında kendi aleyhine tanıklık eden 21 yaşındaki oğlu Şahin Yılmaz'ı 3 gün önce tabancayla öldürdükten sonra kaçan Ünal Yılmaz (52), aynı tabancayla intihar etmiş olarak bulundu. Ünal Yılmaz, eşi Selma Yılmaz ile olan boşanma davasında kendisi aleyhine tanıklık eden oğlu Şahin Yılmaz'ın o gün işe başladığı Hamam mahallesindeki kum ocağına gitti. Bisikletle kum ocağına giden Ünal Yılmaz, oğluyla bir süre tartıştıktan sonra, kendisiyle birlikte yürümeye zorladı. Kum ocağının şantiyesinden çıkıp, karayolunun karşısına geçen Ünal Yılmaz, oğlu Şahin Yılmaz'ı başından tabancayla vurup öldürdü. Olayın ardından kaçan Ünal Yılmaz önceki akşam oğlunu öldürdüğü elma bahçesine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir tarlada ölü olarak bulundu. Bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine giden polis, yaptığı incelemede Ünal Yılmaz'ın başına tabancayla ateş ederek intihar ettiğini belirledi.