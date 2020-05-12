Polisten pasta ve şapkalı sürpriz

İstanbul'da polisler,
doğum gününü
polislerle kutlamak
isteyen 4
yaşındaki Doğukan
Irmak'a sürpriz bir
ziyaret gerçekleştirdi.
Ataşehir'de yaşayan
aile, geçen pazar
akşamı Vefa Sosyal Destek
Grubu'nu aradı ve yeni yaşına
girecek oğulları Doğukan'ın
doğum gününü polislerle birlikte
kutlamak istediğini belirtti.
Ataşehir Önleyici Hizmetler
Büro Amirliği'nde görevli polisler
bir yaş günü pastası alarak
Doğukan'ın İçerenköy Mahallesi
Magosa Sokağı'ndaki evine gitti.
Asker üniforması giydirilen ve
sürpriz doğum günü kutlaması
yapılan Doğukan ile ailesi polislerle
birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Polisler, 4 yaşına giren
Doğukan'a bir de polis şapkası
hediye etti.