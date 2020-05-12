Polisten pasta ve şapkalı sürpriz

İstanbul'da polisler,doğum gününüpolislerle kutlamakisteyen 4yaşındaki DoğukanIrmak'a sürpriz birziyaret gerçekleştirdi.Ataşehir'de yaşayanaile, geçen pazarakşamı Vefa Sosyal DestekGrubu'nu aradı ve yeni yaşınagirecek oğulları Doğukan'ındoğum gününü polislerle birliktekutlamak istediğini belirtti.Ataşehir Önleyici HizmetlerBüro Amirliği'nde görevli polislerbir yaş günü pastası alarakDoğukan'ın İçerenköy MahallesiMagosa Sokağı'ndaki evine gitti.Asker üniforması giydirilen vesürpriz doğum günü kutlamasıyapılan Doğukan ile ailesi polislerlebirlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.Polisler, 4 yaşına girenDoğukan'a bir de polis şapkasıhediye etti.