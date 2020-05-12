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Polisten pasta ve şapkalı sürpriz

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 12.5.2020 ABONE OL
Polisten pasta ve şapkalı sürpriz
İstanbul'da polisler, doğum gününü polislerle kutlamak isteyen 4 yaşındaki Doğukan Irmak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ataşehir'de yaşayan aile, geçen pazar akşamı Vefa Sosyal Destek Grubu'nu aradı ve yeni yaşına girecek oğulları Doğukan'ın doğum gününü polislerle birlikte kutlamak istediğini belirtti. Ataşehir Önleyici Hizmetler Büro Amirliği'nde görevli polisler bir yaş günü pastası alarak Doğukan'ın İçerenköy Mahallesi Magosa Sokağı'ndaki evine gitti. Asker üniforması giydirilen ve sürpriz doğum günü kutlaması yapılan Doğukan ile ailesi polislerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Polisler, 4 yaşına giren Doğukan'a bir de polis şapkası hediye etti.
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Polisten pasta ve şapkalı sürpriz
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