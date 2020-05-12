Ramazan ayı 19.gün iftar menüsü: Ramazan ayı iftar menüsü! Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı 19.gün iftar menüsü araştırılmaya başlandı. Sabah saatlerinden itibaren "Bugün ne pişirsem?", "İftara ne pişirsem?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar iftar sofraları için en güzel menüyü oluşturmak istiyor. En kolay, sağlıklı ve doyurucu tarifleri arayanlar akşam için şimdiden hazırlıklarına başladılar. Buna göre; Ramazan ayı 19.gün iftar menüsünde neler var? Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem? İşte Ramazan ayı iftar menüsü!

RAMAZAN AYI 19.GÜN İFTAR MENÜSÜ: BUGÜN NE PİŞİRSEM?

Ramazan ayı 19.gün iftar menüsü hazır! Ramazan ayı iftar menüsünde; Hünkar Çorbası, Kıymalı Örgülü Börek, Pilavlı Pirzola Dolması, Kaşık Salatası ve tatlı olarak da Cevizli Sütlü Kadayıf yer alıyor.

Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem?