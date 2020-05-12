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19.gün : ! ? İftara ne pişirsem?

Mübarek 19.gün sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlanırken öte yandan "?", "İftara ne pişirsem?" sorularının yanıtları aranıyor. Birbirinden lezzetli yemeklerin yapılacağı iftar sofraları için hazırlıklar şimdiden başladı. Vatandaşlar en güzel, en sağlıklı ve doyurucu yemek tariflerini araştırırken özellikle iftar sofralarına çorba ile başlanması gerektiğini de uzmanlar vurguluyor. Buna göre; listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Buna göre; bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem? İşte Ramazan ayı 19.iftar menüsü!

Giriş Tarihi: 12.5.2020 13:02 Son Güncelleme: 12.5.2020 13:02 ABONE OL
Ramazan ayı 19.gün iftar menüsü: Ramazan ayı iftar menüsü! Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem?

On bir ayın sultanı 19.gün araştırılmaya başlandı. Sabah saatlerinden itibaren "?", "İftara ne pişirsem?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar iftar sofraları için en güzel menüyü oluşturmak istiyor. En kolay, sağlıklı ve doyurucu tarifleri arayanlar akşam için şimdiden hazırlıklarına başladılar. Buna göre; Ramazan ayı 19.gün iftar menüsünde neler var? Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem? İşte !

RAMAZAN AYI 19.GÜN İFTAR MENÜSÜ: BUGÜN NE PİŞİRSEM?

hazır! Ramazan ayı iftar menüsünde; Hünkar Çorbası, Kıymalı Örgülü Börek, Pilavlı Pirzola Dolması, Kaşık Salatası ve tatlı olarak da Cevizli Sütlü Kadayıf yer alıyor.

Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem?

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Ramazan ayı 19.gün iftar menüsü: Ramazan ayı iftar menüsü! Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem?
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