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2020 ne zaman hangi gün başlıyor? Ramazan bayramı ve ne zaman? İşte diyanet bayram tarihi

Ramazan ayının ortasına gelmemizle birlikte tarihi ve ne zaman sorusu vatandaşlar için merak konusu oldu. Mübarek Ramazan ayına girmemizle birlikte Müslümanlar buruk bir sevinç yaşamaya başladı. Corona virüsü nedeniyle önceki yıllardaki gibi toplanmalar ve yakınlar ile iftar ve sahurlar yapılmıyor. Ancak, alınan tedbirlerin sonuç vermeye başlamasıyla birlikte hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Bunun umuduyla insanlar, Ramazan bayramı ne zaman sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Ayrıca, son 10 günde bulunan ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi günü de araştırılıyor. Peki, bayramı ve Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? Haberimizde, mübarek kadir gecesi ve Ramazan bayramı ne zaman sorusunun yanıtını bulabilir ve kaç gün olduğu ile ilgili bilgi edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 12.5.2020 08:40 Son Güncelleme: 12.5.2020 08:40 ABONE OL
Ramazan bayramı 2020 ne zaman hangi gün başlıyor? Ramazan bayramı ve Kadir gecesi ne zaman? İşte diyanet bayram tarihi

ve ne zaman sorusu yılın her döneminde araştırılıyor. On Bir Ayın Sultanı olan bu mübarek ayın ortalarına gelmemizle birlikte, Ramazan bayramı ne zaman ve Kadir bin aydan daha hayırlı Kadri Gecesi hangi gün sorusunun cevabını bulmaya yönelik araştırmalar arttı. Corona virüsü nedeniyle önceki Ramazan aylarına kıyasla çok daha sakin geçen bu Ramazan ayında, camiler boş kalacak ve toplu iftarlar olmayacak. Her sene, Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı 10 gün geriye gidiyor. Bu yıl Ramazan bayramını 10 gün daha erken idrak edeceğiz. Peki, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi ve bayramı ne zaman ve kaç gün? İşte, mübarek ayın sonunda erişeceğimiz Ramazan bayramı ve Kadir Gecesi hangi gün sorusunun yanıtı…

KADRİ GECESİ VE RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2020 RAMAZAN BAYRAMI VE KADİR GECESİ TARİHİ

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran Ramazan ayının sonunda Ramazan Bayramı'na kavuşacağız. İşte, 2020 Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı tarihi…

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Ramazan bayramı 2020 ne zaman hangi gün başlıyor? Ramazan bayramı ve Kadir gecesi ne zaman? İşte diyanet bayram tarihi
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