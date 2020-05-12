Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, nereden alınır ve kimlere veriliyor? E Devlet ile seyahat yol izin belgesi başvuru sorgulama ekranı!

Son dakika haberleri... Kabine Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamada, ülkemizdeki 24 il için uygulanan şehir dışına çıkma yasağı uygulamasının 9 il için sonlandırıldığı bildirildi. Durum böyle olunca da, yasağın kalkmadığı illerde yaşayan vatandaşlar ve şehir dışına çeşitli nedenlerden dolayı çıkmak isteyen vatandaşların İçişleri Bakanlığı'ndan seyahat izin belgesi almaları gerekiyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, seyahat izin belgesi almak için gerekli olan şartlar kamuoyu ile paylaşıldı. Bunun akabinde, şehirler arası seyahat için yol izni belgesi almak isteyen vatandaşlarımız da '2020 Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, nereden alınır ve şartları neler?' sorularına yanıt aramaya başladı.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, valiliklere şehir giriş-çıkış tedbirlerine (seyahat kısıtlaması) ilişkin gönderilen genelgeyle, "Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon olmak üzere toplam 9 ilde seyahat kısıtlaması saat 00.00'dan itibaren sona erdi. Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına 19 Mayıs Salı günü gece yarısına kadar devam edilecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR, BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR? E DEVLET BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

Peki, 2020 seyahat yol izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, nereden alınır, kaç günde çıkar ve kimlere veriliyor? Haberimizin detaylarından, şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile ALO 199 hattı seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte, ALO 199 hattı ve E Devlet sorgulama ekranı ile seyahat izin belgesi başvurusu yapmak için gerekenler;