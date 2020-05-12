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Silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü

'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada Ünsal Erdem isimli vatandaş hayatını kaybederken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Erdem’in polis olduğu ve hakkında açılan soruşturma kapsamında ihraç edildiği öğrenildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.5.2020 17:17 Son Güncelleme: 12.5.2020 17:25 ABONE OL
Silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Polatdere Mahallesi'nde Ünsal Erdem ile M.U. ve A.P. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile iddiaya göre karşılıklı pompalı tüfeklerle açılan ateş sonucu Ünsal Erdem ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil ambulansında ilk müdahalesi yapılan yaralı ilk olarak Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradan da Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edilen Erdem, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olaya karışan M.U. ve A.P.'yi yakalayarak gözaltına alırken, hayatını kaybeden Erdem'in polis olduğu ve hakkında açılan soruşturma kapsamında ihraç edildiği öğrenildi.

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Silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü
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