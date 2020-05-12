Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Cumhurbaşkanı son dakika açıkladı: 19 Mayıs 2020 sokağa çıkma yasağı kaç gün? 16-19 Mayıs 4 günlük sokağa çıkma yasağı var mı?

Cumhurbaşkanı açıkladı: 2020 sokağa çıkma yasağı kaç gün? 16-19 Mayıs 4 günlük sokağa çıkma yasağı var mı?

… Ülkemizde salgın nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde resmi bayram ve tatillerde uygulanan sokağa çıkma yasağı ’ta da uygulanacak mı sorusu tüm yurtta son günlerin en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Her yıl coşkuyla kutlanan Gençlik ve Spor Bayramı’nda bu yıl tören ve etkinliklerin yapılamayacağı bilinirken öte yandan bugün gerçekleşen sonrası Cumhurbaşkanı ’ın konuya ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor. Buna göre; açıklamanın yapılacağı saat yaklaştıkça 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı, kaç gün? Şeklindeki sorular da internet aracılığı ile yanıt arıyor. Haberimizde Kabine Toplantısı sonrası yapılan son dakika açıklamasının detaylarına ve 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 12.5.2020 09:49 Son Güncelleme: 12.5.2020 09:50 ABONE OL
Cumhurbaşkanı son dakika açıkladı: 19 Mayıs 2020 sokağa çıkma yasağı kaç gün? 16-19 Mayıs 4 günlük sokağa çıkma yasağı var mı?

Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken 'ta sokağa çıkma yasağı var mı, 4 günlük kısıtlama olacak mı? gibi sorular merakla yanıt aranan konular arasındaki yerini alıyor. Milli bayram ve resmi tatillerde uygulanmakta olan kısıtlama uygulamasının normalleşme planı sonrası devam edip etmeyeceği merak edilirken öte yandan konuya ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Cumhurbaşkanı 'ın sonrası yaptığı açıklamada detaylara ilişkin durum değerlendirmelerini açıklayacağı öngörülüyor. Peki, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı, kaç gün? İşte yapılan açıklamasının detayları…

19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Henüz konuya ilişkin net bir açıklama gelmemesine karşın Kabine toplantısında konuya ilişkin verilen kararın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Peki, 16-17-18-19 Mayıs'ta 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar ve tüm gelişmeler…

19 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK M?

Başkan Erdoğan'ın alınacak haftalık kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacağı toplantıda, salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da içine alan 16-17-18-19 Mayıs'ta 4 gün sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir kararın da alınması bekleniyor. Peki, sokağa çıkma yasağı ve alınan kararlarda son durum ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma kısıtlaması uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

İşte detaylar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı son dakika açıkladı: 19 Mayıs 2020 sokağa çıkma yasağı kaç gün? 16-19 Mayıs 4 günlük sokağa çıkma yasağı var mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA