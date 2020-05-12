Son dakika: İstanbul’da mide bulandıran olay!

İstanbul'da skandal bir taciz olayı meydana geldi. 4 yaşındaki küçük kız bir belediyeye ait spor kompleksinde eğitim gördüğü spor hocası tarafından tacize uğradığı ortaya çıktı. Konunun adli mercilere yansıması ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hazırlanan soruşturma sonucunda iddianame düzenlendi.

KÜÇÜK KIZA İSTİSMAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 4 yaşındaki mağdur kızın bir belediyeye ait spor kompleksinde öğrenci olduğu, aynı okulda öğretmen olan 26 yaşındaki şüpheli öğretmen Göksel T.'nin suç tarihinde küçük kıza cinsel tacizde bulunduğu kaydedildi.

"ANNE SEN DE BENİMLE GELİ ERKEK HOCA İSTEMİYORUM"

Olayın ortaya çıkması ardından küçük çocuğun ve annesinin ifadesinin alındığı belirtildi. Anne ifadesinde, kızının 5 aydır ilgili kurumda eğitim aldığını, son zamanlarda kendisine 'Anne sen de benimle gel, ben erkek hoca istemiyorum' dediğini, bunun üzerine kendisinin tedirgin olduğunu, kızında bir takım değişiklikler fark ettiğini, bunun üzerine kızına sorular sorduğunu, daha sonra da başına gelenleri kendisine anlattığını, şüpheliden davacı ve şikâyetçi olduğunu anlattı.

Şüpheli öğretmen ise savunmasında, spor kompleksinde eğitmen olarak çalıştığını, mağdurenin anlattıklarının doğru olmasının mümkün olmadığını, bulunduğu yerde sürekli kameraların bulunduğunu, ayrıca bir bayan görevlinin olduğunu, iddiaları duyduğunda şok olduğunu, mağdurede asosyallik bulunduğunu, suçlamayı kabul etmediğini ileri sürdü.

AĞIR CEZA'DA YARGILANACAK

Savcılık, şüpheli Göksel T.'nin 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' ve 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Öğretmen İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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