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O ilde yeraltı suyu sıcaklığı 80 dereceye ulaştı! Uzman isimden önemli deprem açıklaması! Vatandaşlar korku içerisinde...

Ülkemizin aktif Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle pek çok kez farklı bölgelerde değişik şiddetlerde depremler meydana geliyor. ilimizin Sarayköy ilçesinden gelen son dakika haberi bölgede yaşayan vatandaşlarda deprem korkusu yarattı. Bölgede termal turizmde kullanılan yeraltı sularının normal sıcaklığı olan 35 dereceden bir anda 80 derece sıcaklığa ulaşması vatandaşlarımızın aklına büyük bir deprem mi olacak? sorusunu getirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Doç. Dr. Barış Semiz önemli detayları dile getirdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.5.2020 00:01 ABONE OL
O ilde yeraltı suyu sıcaklığı 80 dereceye ulaştı! Uzman isimden önemli deprem açıklaması! Vatandaşlar korku içerisinde...

Deprem kuşağı sınırları içerisinde yer alan ülkemizde farklı ölçeklerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda Saraköy'den ajanslara düşen son dakika haberi söz konusu bölgede yaşayan vatandaşlarımıza korku yaşattı. Termal turizmde kullanılan ve normal sıcaklığı 35 derece olan yeraltı sularının bir anda 80 derece sıcaklığa ulaşması bölgede deprem mi olacak? sorusunu akıllara getirdi. Durum böyle olunca TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Doç. Dr. Barış Semiz, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: YERALTI SULARI 80 DERECEYE ULAŞTI, VATANDAŞLAR KORKU İÇERİSİNDE

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde termal turizm tesislerinde kullanılan yeraltı suyunda açıklanmayan sıcaklık yükselişi bölge sakinleri ve bilim adamlarını endişelendirmeye başladı. 35 derecelik sıcaklıkların bir anda 80 derecelerin üstüne çıkmasının ardından bölge sakinleri sıcaklığın yükseldiğini kanıtlamak için de suda yumurta haşladı...

KUŞADASI'NDA KORKUTAN DEPREM! (SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN)

İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

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O ilde yeraltı suyu sıcaklığı 80 dereceye ulaştı! Uzman isimden önemli deprem açıklaması! Vatandaşlar korku içerisinde...
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