Son dakika haber: Şehirler arası yasak ne zaman bitiyor? Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, yasak ne zaman bitecek? İşte seyahat yasağı kalkan iller!

Ülkemizde corona virüsle mücadele kapsamında seyehat yasağı uygulaması başlatılmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından 24 ilde şehirler arası seyahat yasağı süresinin uzatıldığı duyurulmuştu. Türkiye'de corona virüsü salgınıyla mücadelede olumlu sinyaller vermeye başlayınca 11 Mayıs'ta normalleşme adımları atılmış ve son olarak 9 ilde daha seyahat yasağı kalkmıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından 'Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek, yollar ne zaman açılacak?' gibi soruların yanıtlarını araştırırken, Başkan Erdoğan Kabine Toplantısının ardından seyahat kısıtlaması ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Peki, Şehirler arası yasak ne zaman bitiyor? ? Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, yasak ne zaman bitecek? İşte seyahat yasağı kalkan iller

ŞEHİRLER ARASI YASAK NE ZAMAN BİTİYOR? ŞEHİRLER ARASI YASAK HANGİ İLLERDE KALKTI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme adımlarıyla beraber durumun iyiye gitmesi halinde şehirler arası seyahat yasağının belli illerde kaldırıldığını açıklamıştı. Seyahat etmek isteyen vatandaşlar '' Şehirler arası yasak ne zaman bitiyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. En son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile 9 ilde daha şehirler arası seyahat yasağı kaldırıldı.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Gece saatlerinde ise İçişleri Bakanlığı'ndan iller arası seyahat yasağı kısıtlaması genelge yayımlandı. Peki, şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek, hangi şehirlerde kalktı ve yollar ne zaman açılacak? İşte, Başkan Erdoğan'ın seyahat yasağı açıklamaları ve son dakika gelişmeleri!