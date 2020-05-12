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Taziye çadırına giden korona hastası kadın, birçok kişiye virüs bulaştırdı

'da şoke eden olay! Rahatsızlanarak hastaneye başvuran kadına testi yapıldı ve test sonucu pozitif çıkan kadın karantinaya alındı. Hastanın temas ettiği kişiler incelendiğinde ise şaşkına çeviren bir durumla karşılaşıldı. Koronavirüse yakalanan kadının yakın zamanda taziye çadırını ziyaret ettiği, temas kurduğu birçok kişiye virüs bulaştırdığı öğrenildi. Konuya ilişkin çalışmalar devam ediyor.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.5.2020 14:09 Son Güncelleme: 12.5.2020 14:34 ABONE OL
Taziye çadırına giden korona hastası kadın, birçok kişiye virüs bulaştırdı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde taziye evine giden bir kadının birçok kişiye korona virüs bulaştırdığı iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesinde ismi açıklanmayan bir kadın, rahatsızlanarak Akyazı Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan testler sonucunda pozitif çıkan kadına korona virüs teşhisi konuldu. Karantina altına alınan kadın sonrası ekipler, kadının temas ettiği kişileri tespit etmeye çalıştı.

TAZİYE ÇADIRINDA BİRÇOK KİŞİYE VİRÜS BULAŞTIRMIŞ

Korona virüs teşhisi konan kadının taziye evine gittiği belirlendi. Kadının birçok kişiye korona virüs bulaştırdığı iddia edilirken, konuyla ilgili inceleme sürüyor.

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Taziye çadırına giden korona hastası kadın, birçok kişiye virüs bulaştırdı
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