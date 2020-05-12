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kura çekilişi canlı yayın başladı! 2020 TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi açıklanıyor

kura çekilişi ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. TOKİ kura çekilişi bugün erken saatlerde başladı. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılan projeye başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ Mersin kura çekilişi canlı yayını ve kura sonuçları ile ilgili araştırma yapıyorlar. Corona virüsü nedeniyle TOKİ Mersin kura sonuçları sadece internet üzerinden açıklanacak. TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi bugün açıklanıyor! İşte, 2020 tarihli TOKİ Mersin canlı yayını ve detaylar…

Giriş Tarihi: 12.5.2020 11:28 Son Güncelleme: 12.5.2020 11:31 ABONE OL
TOKİ Mersin kura çekilişi canlı yayın başladı! 12 Mayıs 2020 TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi açıklanıyor

kura sonuçları isim listesi için heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. 2020 tarihli TOKİ Mersin kura çekimi canlı yayınını izlemek isteyen vatandaşlar, canlı izleme linkini araştırıyorlar. Özellikle, TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi açıklandı mı sorusu binlerce başvuru sahibi için merak konusu oldu. Türkiye'de de etkili olan corona virüsü önlemleri kapsamında ara verilen 100 Bin Sosyal Konut Projesi kuraları artık yalnızca dijital ortamda devam ediyor. Kura çekimleri vatandaşların katılımına kapalı olarak, noter huzurunda yapılıyor. Canlı yayın kurumun resmi sosyal hesapları üzerinden yayınlanıyor.

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TOKİ Mersin kura çekilişi canlı yayın başladı! 12 Mayıs 2020 TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi açıklanıyor
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