TOKİ Mersin kura çekilişi canlı yayın başladı! 12 Mayıs 2020 TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi açıklanıyor

TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi için heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. 12 Mayıs 2020 tarihli TOKİ Mersin kura çekimi canlı yayınını izlemek isteyen vatandaşlar, canlı izleme linkini araştırıyorlar. Özellikle, TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi açıklandı mı sorusu binlerce başvuru sahibi için merak konusu oldu. Türkiye'de de etkili olan corona virüsü önlemleri kapsamında ara verilen 100 Bin Sosyal Konut Projesi kuraları artık yalnızca dijital ortamda devam ediyor. Kura çekimleri vatandaşların katılımına kapalı olarak, noter huzurunda yapılıyor. Canlı yayın kurumun resmi sosyal hesapları üzerinden yayınlanıyor.