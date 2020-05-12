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olacak, hangi tarihte? Bu sene Yurt içi ve yurt dışı başlayacak?

Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında birçok kurum ve kuruluş kapatılmış, uçuşlar durdurulmuştu. Salgınla mücadele olumlu sonuçlar veren ülkemizde normalleşme günlerinin başlamasıyla birlikte ‘’ olacak?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Günler öncesinden alınan biletlerle birlikte uçuşları beklemeye başlayan vatandaşlar güncel bilgilere erişmek istiyor. Daha önce havayolu şirketleri Pegasus ve Türk Hava Yolları konuya dair askıya alınan seferlerin hangi tarihler aralığında yapılacağını da bildirmişti. Bu konuda herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığı merak edilirken sizler için hazırladığımız haberimizde tüm detayları bir araya derledik. Buna göre; , hangi tarihte? Yurt içi ve yurt dışı başlayacak?

Giriş Tarihi: 12.5.2020 07:23 Son Güncelleme: 12.5.2020 07:23 ABONE OL
Uçuşlar ne zaman serbest olacak, hangi tarihte? Bu sene Yurt içi ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü uçuşlarında durdurulmasına sebep oldu. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yurt içi ve yurt dışı seyahat planları olan vatandaşlar '' olacak, yurt içi yurt dışı uçuş seferleri ne zaman başlayacak?'' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Korona virüs salgını nedeniyle sürecin başında alınan tedbirlerden bir tanesi uçuşların askıya alınmasıydı. Bu kapsamda iç ve dış hatların kapatılması ile ilgili olarak açıklama yapan Türk Hava Yolları ve Pegasus şirketleri uçuşlarının iptal edildiğini açıklarken öte yandan tarih de vermişti. Normalleşme adımlarının da atılmasıyla birlikte uçuşların başlayıp başlamayacağı merak konusu oldu. Peki, , hangi tarihte? Yurt içi ve yurt dışı uçuşları ne zaman açılacak, başlayacak? İşte tüm bilgiler…

UÇUŞLAR NE ZAMAN SERBEST OLACAK?

Yeni tip corona virüsüyle mücadele kapsamında uçak seferleri askıya alınmıştı. Hem yaz mevsiminin gelmesi hem de normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber '' Uçuşlar ne zaman serbest olacak?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle iç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs'a kadar durduran THY, yasakların sonlandırılmasının ardından yeni bir uçuş planı hazırladı. İşte konuya yönelik tüm bilgiler…

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Uçuşlar ne zaman serbest olacak, hangi tarihte? Bu sene Yurt içi ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak?
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