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Ünlü sanatçı gözaltına alındı! 'de gözaltına alınan Tarık Altıner kimdir, nereli?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en ünlü sanatçılarından bir tanesi olan ile ilgili son dakika haberi! Ünlü sanatçı Tarık Altıner, sevgilisi Sinem Çağman’ı darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılan çifte verilen ceza belli olurken, kavganın neden çıktığı ise şaşkına çevirdi. Peki, 'de gözaltına alınan Tarık Altıner kimdir, nereli? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 12.5.2020 10:00 ABONE OL
Ünlü sanatçı Tarık Altıner gözaltına alındı! KKTC'de gözaltına alınan Tarık Altıner kimdir, nereli?

KKTC'nin ünlü sanatçılarından olan Tarık Altıner, kız arkadaşı Sinem Çağman'ı darp ettiği iddiasıyla geçtiğimiz gün gözaltına alındı. İddiaya göre, tartışma sırasında kız arkadaşı Çağman'ın Tarık Altıner'e tokat attığı belirtildi. Bu nedenle Altıner'in sol kulağının patladığı belirtilirken, ikili dün Lefkoşa'da mahkemeye çıkarıldı. Polis tarafından gözaltına alınan Altıner, ifadesinde asıl kendisinin sevgilisi tarafından darp edildiğini öne sürdü. Peki, Tarık Altıner kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar…

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Ünlü sanatçı Tarık Altıner gözaltına alındı! KKTC'de gözaltına alınan Tarık Altıner kimdir, nereli?
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