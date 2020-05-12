Ünlü sanatçı Tarık Altıner gözaltına alındı! KKTC'de gözaltına alınan Tarık Altıner kimdir, nereli?

KKTC'nin ünlü sanatçılarından olan Tarık Altıner, kız arkadaşı Sinem Çağman'ı darp ettiği iddiasıyla geçtiğimiz gün gözaltına alındı. İddiaya göre, tartışma sırasında kız arkadaşı Çağman'ın Tarık Altıner'e tokat attığı belirtildi. Bu nedenle Altıner'in sol kulağının patladığı belirtilirken, ikili dün Lefkoşa'da mahkemeye çıkarıldı. Polis tarafından gözaltına alınan Altıner, ifadesinde asıl kendisinin sevgilisi tarafından darp edildiğini öne sürdü. Peki, Tarık Altıner kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar…