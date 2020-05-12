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’tan pek çok uygulamanın tahtını sarsacak özellik! Facebook’a da entegre edilecek…

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü sebebiyle son dakika gelişmeleri yaşanmaya tüm hızıyla devam ediyor. Virüsün çoğalmasını önlemek adına tüm dünyada insanlar evlerinde kalmayı sürdürüyor. Salgın sebebiyle sosyal ve iş hayatından görüşmeler yüzyüze yapılamayacağı için çeşitli uygulamalar ortaya çıkarak çok sayıda kişiyle görüntülü görüşme yapma imkanı sunuyordu. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan ’da bu işe el atarak yeni bir özellik ortaya çıkardı. İşte o çok konuşulacak özelliğin detayları…

Giriş Tarihi: 12.5.2020 21:20 Son Güncelleme: 12.5.2020 21:20 ABONE OL
Whatsapp’tan pek çok uygulamanın tahtını sarsacak özellik! Facebook’a da entegre edilecek…

Çin'in Vuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve tüm dünyaya tıp uzmanlarını dahi şoke eden bir hızla yayılım gösteren corona virüsü salgınına ilişkin haber ajanslarına son dakika haberleri düşmeye devam ediyor. Virüse yayılma ortamı sağlamamak adına tüm dünyada insanlar bireysel karantina uygulayarak evlerinde zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmıyor. Bu bağlamda gerek iş hayatından gerekse sosyal hayatta yapılması gereken görüşmeler ve toplantılar bu dönemde ortaya çıkan ve çok sayıda kişiyle görüntülü konuşma imkanı sağlayan uygulamalar ve programlarla mümkün oluyor. Dünya genelinde çokça tercih edilen, milyonlarca kullanıcısı bulunan uygulaması da bu konuya ilişkin çalışmalar yaparak yeni özelliğini duyurmaya hazırlanıyor. İşte haberin tüm detayları…

WHATSAPP O ÖZELLİKLE ZOOM'A RAKİP OLACAK!

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ı bünyesinde bulunduran Facebook tarafından tanıtılan Messenger Rooms ile aynı anda 50 kişinin görüntülü görüşmesine imkan tanıyacak olan Facebook bu projeyi WhatsApp'a entegre etmeye hazırlanıyor.

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Whatsapp’tan pek çok uygulamanın tahtını sarsacak özellik! Facebook’a da entegre edilecek…
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