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Yer : Görenler hayrete düştü! Milyonluk plazaların arasında...

'de bir vatandaş plazaların arasında keçi ve kuzusunu otlattı. Hayvanları gören vatandaşlar şaşkınlıkları gizleyemezken, sevimli hayvanların şirin hareketleri izleyenleri güldürdü. Hayvanların sahibi vatandaş, "'da da hayvan beslenebilir" dedi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.5.2020 10:24 Son Güncelleme: 12.5.2020 10:59 ABONE OL
Yer Gayrettepe: Görenler hayrete düştü! Milyonluk plazaların arasında...

Beşiktaş Gayrettepe'de 13 katlı bir binada güvenlik görevlisi olarak çalışan vatandaş, bina bahçesine oluşturduğu otlak alanda keçi ve kuzu beslemeye başladı. Zaman zaman hayvanları dışarıya çıkartan vatandaş, önceki gün otlatmak için yine dışarıya çıkarttı. Vatandaş plazaların arasında otlatmaya başlayınca hayvanları gören çevredeki vatandaşlar da yanına geldi. Sevimli hayvanların yaptığı şirin hareketleri şaşkınlık yaşayan vatandaşları gülümsetti.

Gayrettepe’de bir vatandaş plazaların arasında keçi ve kuzusunu otlattı | Video


"İSTANBUL'DA HAYVAN BESLENEBİLİR"

Bazı vatandaşlar "satılık mı" diye sorarken bazıları da hayvanların şehrin göbeğinde neden olduğunu sordu. Hayvanları gören bir vatandaş, "Çok güzel, keşke hep böyle olsa" derken hayvanların sahibi ise, "Ben binada güvenlikçiyim. Boş arsa vardı orayı bahçe yaptım. Öyle zamanım geçiyor. Dışarıda otlattırıyorum, gece orada kalıyorlar. Yol boyu çayır çimen zaten. İstanbul'da da hayvan beslenebilir. Mesleğimiz zaten hayvancılık" ifadelerini kullandı.

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Yer Gayrettepe: Görenler hayrete düştü! Milyonluk plazaların arasında...
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