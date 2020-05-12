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Yolda koşarken hayatını kaybetti

’da yolda koşarken fenalaşan yaşlı bir şahıs biranda yere yığıldı. Çevredekilerin yardımına koştuğu şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.5.2020 17:13 ABONE OL
Yolda koşarken hayatını kaybetti

Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde yaşanan olayda, Gönültaş Caddesi üzeri Morsalkım Sokak girişinde görgü tanıklarının ifadelerine göre yolda koşan bir şahıs yere düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi

Üzerinde kimlik çıkmayan şahsın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.



60-65 yaşlarında olduğu tahmin edilen şahsın M.T. olduğu yapılan incelemelerin ardından tespit edilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme ise sürüyor.

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Yolda koşarken hayatını kaybetti
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