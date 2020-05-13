20 yaş altı ne zaman, bugün mü dışarı çıkacak? 0 14 yaş çocuklar ve 15 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni ne zaman, hangi gün, saat kaçta ve cezası ne kadar?

Son dakika haberleri... Corona virüsü ile mücadele kapsamında alınan önlemlerden birisi de 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kısıtlaması durumunda. Sosyal hayatta normalleşme adımlarının atılmasının ardından, kademeli olarak bu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması da esnetilmeye başlandı. Öyle ki, belirli gün ve saat aralıklarında 0-14 yaş çocuklar, 15-20 yaş gençler ve 65 yaş üstü yaşlı vatandaşların sokağa çıkabilecekleri belirtildi. Bu uygulama ilk olarak geçtiğimiz pazar günü başladı. 65 yaş üzeri yaşlı vatandaşlar, kendilerine tanınan zaman diliminde sosyal mesafeye uymak koşulu ile sokağa çıkabildiler. Şimdi ise gözler çocuklara ve gençlere yönelik sokağa çıkma izni uygulamasına çevrildi.

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN DIŞARI ÇIKACAK, YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Bu doğrultuda, gerek aileler gerekse çocuklar ve gençler tarafından "20 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak ve sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Zira, devletin belirlediği saatler arasında sokağa çıkılması gerekiyor. Aksi takdirde, sokağa çıkma yasağı izni olmayanlara cezai yaptırım uygulanıyor.

0 14 YAŞ ÇOCUKLAR VE 15 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ VE SAAT KAÇTA?

Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, 0-14 yaş çocuklar ve 15-20 yaş altı gençler için sokağa çıkma izni günleri ve saatleri duyuruldu. Öte yandan, Bakan Koca tarafından da bir son dakika açıklaması yapıldı. Peki, 0-14 yaş ve 15-20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni ne zaman, hangi gün, saat kaçta ve cezası ne kadar?

İşte, tüm bu soruların yanıtları;