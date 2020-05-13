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'da 1 milyon 250 bin liralık kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

'da piyasa değeri 1 milyon 250 bin lira olan gümrük kaçağı prezervatif, cinsel içerikli macun, cep telefonu şarj cihazı ve parfüm ele geçirildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.5.2020 11:22 Son Güncelleme: 13.5.2020 11:48 ABONE OL
Adana'da 1 milyon 250 bin liralık kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'ndeki iki ayrı depoda gümrük kaçağı ürün olduğu bilgisine ulaşan polis, söz konusu adreslere baskın düzenledi.

ON BİNLERCE CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN

Buralarda yapılan aramada, her biri gümrük kaçağı 75 bin prezervatif, 19 bin 500 cinsel içerikli macun, 1961 adet telefon şarj cihazı ve 552 parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Adana'da 1 milyon 250 bin liralık kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi
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