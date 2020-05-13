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'dan 'pes' dedirten görüntü! 4 saatlik sokağa çıkma izninde sulama kanalına girdiler...

Bugün 14 yaş altı çocuklar için 4 saatliğine sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştı. 'dan gelen görüntüler şaşkına çevirdi. Yasağın kalkmasıyla çocukların çoğu park ve bahçelere akın ederken, bazı çocuklar ise boğulma tehlikesine rağmen sulama kanalına girerek, serinlemeye çalıştı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.5.2020 17:53 ABONE OL
Adana'dan 'pes' dedirten görüntü! 4 saatlik sokağa çıkma izninde sulama kanalına girdiler...

Yeni tip koronavirüs salgını kapsamında sokağa çıkma yasağı olan 20 yaş altı çocuk ve gençlerden 0-14 yaş arasında olanlara, 11.00- 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni çıktı. Çocukların çoğu parklara akın ederken, bazıları ise hava sıcaklığının 32 dereceyi bulması nedeniyle her yıl onlarca kişinin hayatını kaybettiği Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanallarına girerek, hayatını tehlikeye attı.

"KORKMUYORUM, YÜZME BİLİYORUM"

Uzun zamandır evden dışarı çıkmadığını ve bunaldığını söyleyen Murat Gül (14), yasağın kalkmasını fırsat bilerek sulama kanalına girdiğini belirtirken, "Burada boğulma riskinden korkmuyorum çünkü genelde yüzme bilmeyenler boğuluyor. Ben yüzmeyi burada öğrendim ve yüzmeyi çok iyi biliyorum. Yüzücülük sertifikalarım bile var" dedi.

Çocuklar için verilen 4 saatlik izni aileler fırsata çevirdi

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Adana'dan 'pes' dedirten görüntü! 4 saatlik sokağa çıkma izninde sulama kanalına girdiler...
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