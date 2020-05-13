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Akrabalarıyla birlikte kaçırdığı eski eşine kabusu yaşattı

’da boşandığı eşini öldürmek için akrabaları ile birlikte kaçıran koca polisin operasyonu ile yakalandı. Genç kadın ağır yaralı olarak bulunduğu evden hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken eski koca ve kardeşi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi: 13.5.2020 11:04 Son Güncelleme: 13.5.2020 11:15 ABONE OL
Akrabalarıyla birlikte kaçırdığı eski eşine kabusu yaşattı

İstanbul'da boşandığı eşini sokak ortasında akrabaları ile alıkoyarak kaçıran cani koca polisin operasyonu ile ele geçirildi. Olay İstanbul Sultangazi'de meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Sultanbeyli ilçesinde bir kadının araca zorla bindirilerek kaçırıldığı bilgisini aldı.

EŞİNİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

İhbarı değerlendiren emniyet güçleri bahse konu olan genç kadının boşanma aşamasında olduğu eşi Ersin Y. (33) ve ailesi tarafından kaçırıldığını tespit etti. Yapılan çalışma kapsamında olayda kullanılan araç tespit edilerek araç sahibi ve Ersin Y.'nin amcası olduğu anlaşılan Sait Y. (64) isimli şahıs Beykoz ilçesinde, olayın diğer şüphelileri ve kardeş oldukları anlaşılan Ali Y. (22), Dilek Y. (27) ve Burhan Y. (36) isimli şahıslar ise Pendik ilçesinde yakalandı.

AĞIR YARALI BULUNDU

Polisler, genç kadını bulmak için yaptığı çalışmada ise Ceylan Y.'nin (25) Beykoz ilçesinde bulunan bir adreste alıkonulduğunu öğrendi. Adrese yapılan operasyonda ağır yaralı bulunan Ceylan Y., olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında yakalanan ve adli makamlara sevk edilen şahıslardan Sait Y., Ali Y. ve Dilek Y. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Ersin Y. ve Burhan Y. isimli şahıslar ise tutuklanarak Ceza evine gönderildi.

Akrabalarıyla boşandığı eşini kaçırıp öldürmeye çalışırken yakalandı! | Video

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Akrabalarıyla birlikte kaçırdığı eski eşine kabusu yaşattı
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