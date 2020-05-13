BİM 13 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda BÜYÜK FIRSAT! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Yeni haftaya ilişkin BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta olduğu gibi bu haftada da indirimli ürünler raflarda yerini alırken büyük market zinciri bu hafta değişikliğe gitti ve 15 Mayıs Cuma yerine 13 Mayıs Çarşamba günü yeni ürünleri yayınlamayı tercih etti. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle böyle bir karar alan BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Haberimizin içerisinden 13 Mayıs Çarşamba BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 13 MAYIS ÇARŞAMBA

13 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Yeni haftaya ilişkin market zincirinde indirimler sürerken vatandaşlar internet üzerinden "BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler" araştırması yapıyor. Buna göre; BİM 13 Mayıs aktüel ürünler kataloğu tam listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.