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Bu kadınların işi hırsızlık

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Giriş Tarihi: 13.5.2020 ABONE OL
Bu kadınların işi hırsızlık
Üsküdar'da 20 Nisan'da bir eve giren 3 kadın hırsız evdeki ziynet eşyaları, 50 bin lira nakit para ve bir tabancayı çalıp kaçtı. Polis, yakalanmamak için koronovirüs bahanesiyle maske takarak yüzlerini tamamen kapatan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 28 Nisan'da Sibel M. (23), Şerife G.(35), Seda M. (27) adlı şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Sibel M.'nin 6, Şerife G.'nin 27, Seda M.'nin ise 19 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu belirlendi. Sibel M. tutuklandı.
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Bu kadınların işi hırsızlık
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