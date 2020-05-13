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Buluşma yerine kadının kocası gelince bıçaklandı...

'ın Ereğli ilçesinde korkunç olay.Ö.E. isimli şahıs, sosyal medyada evli kadına mesaj atıp buluşma teklifinde bulundu. Kadın da teklifi kabul edip buluşma yerine eşiyle birlikte gidince olanlar oldu. Taciz ettiği iddia edilen şahıs, kadının kocası tarafından bıçaklandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.5.2020 12:19 Son Güncelleme: 13.5.2020 12:25 ABONE OL
Buluşma yerine kadının kocası gelince bıçaklandı...

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sosyal medya üzerinde taciz iddiası ile başlayan kavgada 1 kişi göğsünden bıçaklandı.

Olay Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi Ofisyolu Caddesi'nde nde öğlen saatleri meydana geldi. İddiaya göre Ö.E (33) sosyal medya üzerinden M.D. yi taciz ederek buluşmak istedi. Buluşma yeri olarak belirlenen ofis yoluna imam nikahlı eşi M.İ. ile giden M.D. beklemeye başladı.

EŞİYLE KONUŞURKEN BIÇAKLADI

M. D. eşi M.İ. ile konuşması sırasında çantasından çıkarttığı bıçak ile Ö.E. yi sol göğüs üst kısmından bıçakla yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Ö.E. hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken olayın faili M.D ve eşi M.İ gözaltına alındı.
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Buluşma yerine kadının kocası gelince bıçaklandı...
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