Hastanede eşini bıçaklayan kocaya müebbet hapis istendi

İstanbul Sultangazi'de yaşayan 43 yaşındaki Merzuka Altunsöğüt eşi Soner Göztepe'den şiddetli geçimsizlik yaşadığı için 2012 yılında ayrıldı. Eşinden ayrılan kadın, 23 yaşındaki kızı C. ve 15 yaşındaki oğlu ile babasının evinde yaşamaya başladı. 2013 yılında açılan boşanma davası sürerken Altunsöğüt eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yakalanan Göztepe, ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

HASTANEDE EŞİNİ BIÇAKLADI

Geçtiğimiz ay, eski eşinin evine giden eski koca burada aile fertleriyle tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma sırasında kırılan bir bardak, Göztepe'nin oğlunun eline battı. Anne Altınsöğüt, kızını ve oğlunu alarak toplum sağlığı merkezine gitti. Hastaneye gelen baba Soner Göztepe, cebinden çıkardığı bıçakla eski eşini bıçaklamaya başladı. Bu sırada babasına engel olmaya çalışan 23 yaşındaki C.' de babasından aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Yaşanan arbede sırasında Altunsöğüt ve eski eşi yere düştü. Kadın, eski eşinin elinden kurtulup yerden kalkarken, olaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

TUTUKLANDI

Eşini bıçaklayan eski koca Soner Göztepe gözaltına alındı. Olayla ilgili ifadesi alınan genç adam, kendisine eski karısı ve hastanede bulunanlar tarafından linç edildiğini, kendisini savunmak amacıyla bıçağı rastgele salladığını beyan etti. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Göztepe, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca savcılık tarafından tutuklu bulunan Serkan Göztepe hakkında 'Adam öldürmeye teşebbüs ve yaralama' suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, anne Merzuka Altınsöğüt ve iki çocuğu müşteki olarak yer aldı. Soner Göztepe'nin elinde bıçakla hastaneye girdiği, eşine karşı hunharca salladığı bıçakla genç kadını öldürmeye teşebbüs ettiği anlatıldı.

OLAY ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER KAYIP

İddianamede, olay anına ilişkin kamera görüntülerinin silinmiş olduğu ve geri getirilemediği bu nedenle suç delillerini gizlemeye ve ya yok etmeye çalışan şahısların tespit edilmesi için savcılığa ihbarda bulunuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.