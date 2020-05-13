Hırsız tuş kilidini açamayınca yakayı ele verdi

İstanbul Şişli'de eski iş yerine ziyaret giden Ecem Y., X Ray cihazından geçeceği sırada Nourding K. isimli şahıs mağdura yakınlaşarak fark ettirmeden cep telefonunu çalmayı başardı. Hırsız, Dolapdere yakınlarından geçerken şüpheli davranışlarından dolayı polisler tarafından durduruldu. Nourding K. cebindeki telefonun kilidini açamayınca hırsızlık yaptığı anlaşıldı. Yaşananlardan habersiz olan genç kız emniyet güçlerinin kendisine ulaşması sonucu telefonunu çaldırdığını anlayarak polis karakoluna çağrıldı.

ÇALIŞANLAR SEVGİLİSİ SANDI

Nourding K. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda düzenlenen iddianamede olay şöyle anlatıldı: Ecem Y. Daha önceden çalıştığı iş yerine arkadaşını ziyaret etmek için gittiği sırada Nourding K. kendisine yaklaşarak cebinde bulunan telefonunu çaldı. Şüphelinin genç kıza çok yakın hareket etmesi Ecem Y.'nin arkadaşları tarafından da fark edilerek sevgilisi olduğu düşünüldü.

POLİSLER TELEFONUN KİLİDİNİ AÇMASINI İSTEDİ

Olay yerinden uzaklaşarak Dolapdere taraflarında gezen Nourding K. polisler tarafından şüphe üzerine durduruldu. Yabancı uyruklu şüpheliden cebinde ne olduğunu soran polis memurları telefonu görünce kendisinde kilidini açmalarını istedi. Nourding K. telefonun kilidini açamayınca hırsızlık yaptığı anlaşılarak karakola götürüldü.

TELEFONUNUN ÇALINDIĞINI SEVGİLİSİNDEN ÖĞRENDİ

Ecem Y.'nin sevgilisi kız arkadaşını aradığında telefonu polisler açarak hırsızlık yaşandığını anlattı. Durumu sevgilisinden öğrenen genç kız polis karakoluna gelerek çalınan telefonunu aldı. Nourding K. alınan ifadesinin ardından İstanbul Adliyesi'nde Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli hakkında 4,5 yıla kadar hapis isteniyor.