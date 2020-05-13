İranlı damat dehşeti

İstanbul'da İran uyruklu bir kişi, kayınvalidesi ve kayınpederini 3 ay önce öldürdüğünü ve cesetlerini buzdolabında sakladığını belirterek polise teslim oldu. Esenyurt'ta yaşayan İran uyruklu Muhammed Khodarahmi (35), dün İran Konsolosluğu'na giderek 3 ay önce kayınpederi Sıavash Galeh B. ve kayınvalidesi Fatemeh A.'yı silahla vurarak öldürdüğünü ve cesetleri parçalayarak Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan evlerindeki derin dondurucuda sakladığını söyledi. Bunu üzerine gözaltına alınan Khodarahmi, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Şüpheli emniyetteki sorgusunda kayınvalidesi ve kayınpederini 3 ay önce öldürüp cesetlerini derin dondurucuda sakladığını söyleyerek, evin adresini verdi. Olay yeri inceleme ekipleri, evde incelemeler yaptı. Kilitli bir odanın içerisinde bulunan buzdolabı ve derin dondurucu kontrol edildi. İçlerinde çok sayıda buzdolabı poşetleri içerisinde ceset parçaları bulundu. Öte yandan öldürülen çiftin iki kızı da gözaltına alındı.