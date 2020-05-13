İstanbul'da çocuklar sokağa çıktı

Saat 11.00'da başlayan izinle 0-14 yaş grubu sokağa çıktı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlerden birisi de 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kısıtlamasıydı. Koronavirüs salgını nedeniyle 0-14 yaş grubu uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından 4 saatliğine sokağa çıkma izini verildi. Saat 11.00'da başlayan izinle 0-14 yaş sokağa çıktı. 0-14 yaş grubu çocuklar kimileri parkta oyun oynarken, kimileri de yürüyüş yaptı. Çocukların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

"ÇOK MUTLUYUM"

Kadıköy Kalamış parka gelen bir çocuk, "Çok mutluyum parka geldiğim için" diye konuştu. Sezen Mesçioğlu, "2 aydın evin içerisindeydi, nerdeyse yürümeyi unutmuşlardı. Çok mutluyuz çocuklarda çok heyecanlandı" diye konuştu. Parka gelen başka bir çocuk, "Sokağa çıkmak çok güzel burada çok eğleniyorum. Sahilde geziyorum. Eğlendiğim için de heyecanlanıyorum" diye konuştu.

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