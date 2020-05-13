Kalbinden bıçaklanan genç sporcunun katillerine müebbet istendi!

İstanbul Fatih'te 12 Ekim günü akşam saatlerinde Fevzipaşa Caddesi'nde bir arkadaşıyla yürüdüğü sırada yaşanan tartışma sonrası yanlarına geçen yabancı uyruklu 8 kişinin saldırısında kalbinden ve göğüs kafesinden bıçak darbesi alan 16 yaşındaki İsmail Mert'in ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili iddianame düzenlendi. İddianamede, olay tarihinde İsmail Mert Bayar ve arkadaşı mağdur Türker'in Fevzipaşa Caddesi üzerinde yürüdükleri sırada şüpheli Ali ile yaşı küçük kardeşi Muhammed ile tespit edilemeyen bir nedenle tartışmaya başladıkları kaydedildi.

O ANLAR ANLATILDI

Şüphelinin telefonla arkadaşlarını çağırmaları üzerine olay yerine Faysal ve Hasan isimli küçük yaştaki çocuklar ile şüpheli Ramazan'ın gelerek tarafların kavga etmeye başladıkları belirtildi. Şüphelilerin elinde bulunan bıçak ile İsmail Mert Bayar'a vurduğu ve sonrasında Bayar'ın yere düşmesi sonucu şüpheli ve yaşı küçük çocukların olay yerinden uzaklaştıkları, mağdurun olayı kolluk görevlilerine ihbar etmesi üzerine soruşturmaya başlanıldığı anlatıldı.

Yürütülen soruşturma sonucunda şüpheli Ali ve kardeşi Muhammed'in yakalandığı, şüpheli Ali'nin beyanları ve yapılan fotoğraflı teşhis işlemi üzerine diğer şüpheli Ramazan ve yanındaki yaşı küçük şahısların yakalandığı belirtildi.

"İSMAİL'E KAÇMASI İÇİN BAĞIRDIM"

İddianamede Bayar'ın arkadaşı mağdur Türker'in ifadesine yer verildi. Türker ifadesinde, İsmail Mert ile yolda yürüdükleri sırada Ali ve Muhammed'in kendilerine laf atması sonucu tartışmaya başladıklarını, ardından şahısların telefonla birilerini arayarak kalabalıklaştıklarını ve kendilerine saldırdıklarını anlattı. İçlerinden birinin kendisine bıçak salladığını, bıçaktan kaçtığını, ardından İsmail Mert'in kaçması için bağırdığını ancak kaçamadığını, onu darp etmeye başladıklarını belirtti. Sonrasında tüm şüphelilerin kaçtığını anlattı.

İddianamede, İsmail Mert'in şüphelilerin bıçak darbesi sonucu tedavi gördüğü hastanede öldüğünün anlaşıldığı kaydedildi. Şüpheli Ramazan'ın soruşturma kapsamında ele geçmeyen bıçak ile Bayar'ın göğüs bölgesine vurarak maktulün ölümüne sebebiyet verdiği belirtildi.

MÜEBBET İSTENDİ

Savcılık, 19 yaşındaki Ali El H. ve yine aynı yaştaki Ramazan Ş.'nin 'Kasten Öldürme' ve Basit Yaralama' suçundan müebbet hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Tutuklu şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.